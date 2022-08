Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

BR-Intendantin: Vorgänge beim RBB nach derzeitigem Stand "singulär". Nachdem sich die ARD-Intendanten in bisher einmaliger Weise von der Senderspitze des RBB distanziert haben, sagt Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks: "Viele Wochen haben wir in Gesprächen um umfassende Aufklärung gebeten, vieles jedoch auch nur scheibchenweise oder aus der Presse erfahren. Da ist das Vertrauen verloren gegangen." Zum Interview

Unionspolitiker fordern Stopp von Visa-Vergabe an russische Touristen. Die Bundesregierung solle sich in der Frage nicht gegen die europäischen Partner stellen, kommentiert eine CSU-Politikerin. Es brauche klare Zeichen an die russische Bevölkerung. Der ukrainische Botschafter Melnyk wird Deutschland am 14. Oktober verlassen. Seinem Nachfolger empfiehlt er eine Doppelstrategie: freundlich sein, aber die "träge deutsche Politelite" auch immer wieder herausfordern. Zum Liveblog

Scholz und Habeck besuchen Kanada in dringender Mission. Kanzler und Wirtschaftsminister vermuten in dem nordamerikanischen Land zumindest einen Teil der Lösung für die energiepolitischen Nöte Deutschlands. Die Bundesregierung ist an Flüssiggas interessiert, um ausfallende Lieferungen aus Russland zu ersetzen. Doch schnelle Erfolge werden Scholz und Habeck bei diesem Thema wohl kaum erzielen. Bei grünem Wasserstoff hingegen liegt eine Vereinbarung zur Unterschrift vor, mit der die Produktion und der Aufbau von Lieferwegen nach Europa vorangetrieben werden sollen. Zum Artikel

European Championships: Gold für Speerwerfer Weber und Frauen-Sprintstaffel. Nach vierten Plätzen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaft gewinnt Weber nun in München mit 87,66 Metern. Die Frauen der 4x100-Meter-Staffel siegen in 42,34 Sekunden. Die Männer scheiden im Finale durch einen missglückten Wechsel aus. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: FC Bayern mit Kantersieg gegen Bochum. Die Münchner gewinnen gegen völlig chancenlose Bochumer mit 7:0. De Ligt schießt sein erstes Tor, Mané trifft zweimal. Und die Liga hat früh ihr bekanntes Problem-Thema zurück: München thront über dem Rest. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Malen nach Zahlen. Der Lenker ist bei Paris, der Sattel in Belgien: Ein Paar hat ein Fahrrad per GPS auf die Europakarte gemalt. Eine riesige Sache. Aber warum? Zum Artikel