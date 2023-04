Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Umstrittene Studie zu Rassismus in der Polizei liefert erste Ergebnisse. Noch unter Innenminister Horst Seehofer wurde lange um eine Studie gerungen, die rechtsextreme und rassistische Tendenzen bei der Polizei untersuchen soll. Erste Ergebnisse deuten nun darauf hin, dass die Beamten ähnlich eingestellt sind wie der Rest der Bevölkerung. Muslime und Wohnungslose würden aber signifikant stärker von Polizisten diskriminiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Wirtschaftsminister Habeck in Kiew eingetroffen. Mit einer kleinen Delegation deutscher Wirtschaftsvertreter reist Habeck in die ukrainische Hauptstadt. Thema der Reise seien der Wiederaufbau des Landes sowie Zusammenarbeit im Energiebereich, heißt es bei seiner Ankunft. In Kiew soll es auch politische Gespräche geben. Bei einer Explosion in einem Café des Wagner-Chefs Prigoschin in St. Petersburg stirbt ein bekannter Militärblogger. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Der Ampel droht eine Haushaltskrise. Das Kabinett muss üblicherweise im Juni den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres beschließen. Womöglich verzichtet Finanzminister Lindner aus zeitlichen Gründen auf die Eckwerte, die den Ressorts bei der Planung einen finanziellen Rahmen vorgeben. Zähe Verhandlungen könnten die Folge sein. Zum Artikel

In Helsinki zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Bei den Parlamentswahlen in Finnland kann Ministerpräsidentin Sanna Marin die Mehrheit der Sozialdemokraten nicht verteidigen. Es gewinnt die konservative Sammlungspartei mit Petteri Orpo, der sich um kurz vor 23 Uhr Ortszeit zum Sieger erklärt. Seine Partei gewinnt zehn Mandate hinzu und kommt damit auf 48 der 200 Sitze im Parlament. Auf dem zweiten Platz landen wohl die EU-skeptischen "Finnen". Zum Artikel

EXKLUSIV Industrie zunehmend über die Deutsche Bahn verärgert: Unternehmen sind von der Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit des Staatskonzerns frustriert. Die "marode und unzuverlässige Schieneninfrastruktur" sei inzwischen "ein wesentlicher negativer Standortfaktor", heißt es in einem Brief des Verbands der Chemischen Industrie. Dabei will die Bundesregierung den Güterverkehr auf der Schiene dringend ausbauen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trotz Lehrermangels werden Bewerber in Bayern abgelehnt: Weil in Bayern bis zu 4000 Lehrkräfte fehlen, will Ministerpräsident Söder Menschen aus anderen Bundesländern abwerben. Doch es gibt immer wieder Lehrerinnen und Lehrer, die sich freiwillig um die Versetzung in den Freistaat bemühen und Absagen kassieren. Zum Artikel

"Erwartet eine neue Flüchtlingswelle aus Syrien!" Der scheidende Leiter des UN-Welternährungsprogramms, David Beasley, erwartet mehr Hungernde in der Welt. Das System zur Versorgung mit Nahrungsmitteln stehe stark unter Druck. "Die Zahl der Menschen, die nicht wissen, woher ihre nächste Mahlzeit kommen soll, steigt ständig." Es liege im nationalen Interesse reicher Staaten, diese Entwicklung zu stoppen. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

