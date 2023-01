SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Leopold Zaak

Alles zum Krieg in der Ukraine

US-Panzer Abrams laut Pistorius keine Bedingung für Leopard-Lieferung. Damit stellt sich der neue Verteidigungsminister gegen Bundeskanzler Scholz. Der hatte die Lieferung des US-Kampfpanzers zur Bedingung gemacht, die Freigabe für die Leopard-2-Panzer zu erteilen. Unterdessen heißt es aus den USA: Eine Lieferung von Abrams-Panzern sei nicht sinnvoll. Zum Liveblog

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Union will Ampel bei Wahlrechtsreform entgegenkommen. CDU und CSU im Bundestag rücken vom "Grabenwahlrecht" ab. Die Union hätte davon vor allem gegenüber Grünen, AfD und Linken profitiert. In einem "Blitz-Briefing", das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, schlägt die Fraktion eine Reduzierung der Wahlkreise sowie eine neue Grundmandatsklausel vor. Man sei bereit, mit der Ampel darüber zu beraten, wie man den Bundestag verkleinern könne. Zum Artikel (SZ Plus)

Proteste gegen Rentenreform in Frankreich. Am Ende des Streiktages zählen die französischen Behörden etwas mehr als eine Million Teilnehmende im ganzen Land. Als Macron 2019 zu einem ersten Reformversuch ansetzte, den er dann wegen Corona aufschob, hatten etwa 600 000 Menschen demonstriert. In den kommenden Tagen entscheidet sich, ob sich die Streiks verlängern und ausweiten. Zum Artikel

Bislang 500 Straftaten im Zusammenhang mit Lützerath-Räumung. Nach den Zusammenstößen in Lützerath verteidigt NRW-Innenminister Reul seine Polizei gegen Gewaltvorwürfe. Der CDU-Politiker sieht ein anderes Problem: Der zivile Protest grenze sich nicht von Linksextremisten ab. Zum Artikel

Familienministerium legt Eckpunkte der Kindergrundsicherung vor. Es ist eines der wichtigsten sozialpolitischen Projekte der Ampelkoalition. Die verschiedenen staatlichen Leistungen für Kinder sollen zusammengefasst und unbürokratisch ausgezahlt werden. Damit möchte die Bundesregierung Kinderarmut bekämpfen. Zum Artikel

Fast 600 Einkommensmillionäre in deutschen Banken. Von Krise war noch keine Spur: Die Zahl der Großverdiener in Banken und Investmentfirmen stieg 2021 weiter deutlich an. Der oder die Spitzenverdienerin brachte es auf 13 Millionen Euro. Zum Artikel

Biden droht die Zahlungsunfähigkeit. Die USA kommen der Schuldengrenze von 31 Billionen Dollar gefährlich nahe. Präsident Biden braucht womöglich demnächst eine Mehrheit, um sie zu erhöhen - sonst ist seine Administration de facto zahlungsunfähig. Zum Artikel

Wirecard-Prozess: Kronzeuge bekam fünf Millionen Euro für kriminelle Dienste. Oliver Bellenhaus sagt, das Geld über Umwege, karibische Konten und Stiftungen erhalten zu haben. Er gibt an, zum Team derer gehört zu haben, das den Milliarden-Betrug aufbaute und am Laufen hielt. Auch Ex-Wirecard-Boss Markus Braun sei Teil der Gruppe gewesen. Im Prozess macht der Richter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY Vorwürfe: Sie habe den Skandal früher aufdecken können. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen