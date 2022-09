Von Oliver Klasen

Zum Tod der Queen

Elizabeth II. stirbt mit 96 Jahren. Keine britische Monarchin regierte länger als sie. Jetzt ist Elizabeth II. im Alter auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Die Queen war schon auf dem Thron, als die Mauer noch nicht gebaut und das Internet ein ferner Traum war. Sie hat das britische Königshaus verändert, und doch scheint es immer dasselbe geblieben zu sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Charles tritt in Aktion - was heute zu erwarten ist. Der neue britische König reist nach London, trifft die Premierministerin, hält eine TV-Ansprache und regelt die Staatstrauer für seine Mutter. Noch weilt er wie große Teile seiner Familie auf Schloss Balmoral in Schottland. Zum Liveblog

MEIMUNG Ein solches Leben wird die Welt vermutlich nicht mehr sehen. Mehr als 70 Jahre war Elizabeth II. Königin von Großbritannien. Sie bestieg den Thron, als das britische Imperium zerbrach - und verlieh der Monarchie neue Bedeutung. Zum Kommentar (SZ Plus)

Als Königin vom Baum gestiegen. Die Skandale und Krisen kamen und gingen. Die Queen meisterte sie stets mit Würde und Gelassenheit. Bilder aus ihrem Leben. Zum Artikel

Elizabeth und Philip: Öffentlich geküsst haben sie sich nie: Szenen einer Ehe (SZ Plus)

Sie wird uns fehlen". Viele Menschen hatten den Tod der Queen erwartet, aber doch irgendwie nicht für möglich gehalten. Über einen historischen Abend in London. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

CDU beginnt Bundesparteitag. In Hannover will die Partei über Satzungsänderungen abstimmen, etwa über den Posten einer stellvertretenden Generalsekretärin oder die Einführung einer verbindlichen Frauenquote. Angesichts der Energiekrise fordern die Christdemokraten in einem Entwurfspapier "mehr staatliche Kontrolle" über die Gasspeicher sowie eine 1000-Euro-Energiepauschale für Menschen mit geringem Einkommen. Zum Artikel

Breite Mehrheit für Vermögensteuer. Laut einer Studie ist die Forderung nach einem höheren Beitrag von Wohlhabenden sehr populär, viele Bürgerinnen und Bürger empfinden die Verhältnisse in Deutschland als ungerecht. Heikel aber wird es bei der Frage, wer einen eigenen Beitrag dazu leisten will. Nur gut ein Drittel erklärt sich bereit, mehr Steuern zu zahlen, wenn ärmere Menschen dafür mehr Unterstützung vom Staat bekommen. Zum Artikel

Ukraine will mehr als 300 Milliarden Dollar Entschädigung von Moskau. Zwar wird der Schaden, den das Land durch die russische Invasion erlitten hat, mittlerweile viel höher geschätzt. Doch die Summe entspricht den aufgrund von Sanktionen eingefrorenen Guthaben der russischen Nationalbank in den G-7-Staaten. Der ukrainische Justizminister verlangt den Zugriff darauf. Außerdem will er das Auslandsvermögen russischer Staatsunternehmen und den beschlagnahmten Besitz russischer Oligarchen für sich vereinnahmen. US-Außenminister Blinken spricht von deutlichen Fortschritten der ukrainischen Offensive in Cherson. Zum Liveblog

USA bieten und fordern weitere Militärhilfen. Beim Treffen der Verteidigungsminister in Ramstein wird deutlich: Die USA führen und treiben die Europäer weiterhin an, wenn es um die militärische Unterstützung der Ukraine geht. Nach SZ-Informationen zieht die US-Regierung es in Erwägung, zur Unterstützung ukrainischer Gegenoffensiven auch Kampfpanzer westlicher Bauart und gepanzerte Kampffahrzeuge für Infanteristen zu liefern, eine Kategorie, in die auch die deutschen Schützenpanzer vom Typ Marder fallen. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Justizministerium: Trump hat noch immer nicht alle Dokumente zurückgegeben. Bei der Durchsuchung der Mar-a-Lago-Villa in Florida wurden neben 11 000 Dokumenten aus dem Weißen Haus auch 48 leere Ordner gefunden, die als geheim gekennzeichnet waren. Eine einst vom Ex-Präsidenten eingesetzte Bezirksrichterin hat die Einsetzung eines Sonderbeauftragten angeordnet, der die Untersuchung überwachen soll. Dagegen geht das Justizministerium nun juristisch vor. Zum Artikel

Sonstige Nachrichten:

Bester Dinge

Schlappe für die Schlappe. Badelatschen gehören zu den schlimmsten Mode-Verwirrungen der Menschheitsgeschichte. Eine Schule in Frankreich hat nun endlich einen Grund ge- oder vielleicht auch erfunden, um sie zu verbieten. Zum Artikel