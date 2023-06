Der russische Präsident Wladimir Putin bietet den Wagner-Söldnern an, in den Rängen der russischen Streitkräfte zu dienen.

Von Dimitri Taube

Putin äußert sich zum Wagner-Aufstand. Der russische Präsident dankt den Privatarmee-Kämpfern, die seiner Aussage nach ein Blutvergießen verhindert haben - und er bietet ihnen an, in den Rängen der russischen Streitkräfte zu dienen. Wagner-Chef Prigoschin meldet sich erstmals seit Samstag zu Wort. US-Präsident Biden beteuert, die USA hätten mit der Auseinandersetzung nichts zu tun. Zum Liveblog

Nach dem Aufstand versucht der Kreml, den Ansehensverlust zu kaschieren. Machtkämpfe oder auch nur Kraftproben werden in Putins System grundsätzlich niemals öffentlich ausgetragen. Gegen dieses eherne Gesetz hat Wagner-Chef Prigoschin verstoßen. Jetzt versucht der Kreml nach Kräften, so zu tun, als wäre nichts geschehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Grüner-Strom-Atlas: Diese Landkreise sind in der Windkraft vorne. Bis 2032 sollen zwei Prozent der Landfläche Deutschlands für die Stromerzeugung aus Wind ausgewiesen werden, daraus lassen sich Ausbauziele ableiten. Schaut man sich an, wie weit die Bundesländer aktuell bei der Erreichung der Ziele sind, wird klar, dass die Situation sehr unterschiedlich ist. Wo steht Ihr Landkreis beim Ausbau der Windkraft? Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung immer noch nicht einig über Haushalt 2024. Um den Etat-Entwurf wird weiter gerangelt. Weil Bundesfinanzminister Lindner sich mit seinen Ressortkollegen nicht auf Eckwerte für den Haushalt einigen konnte, ließ er diese Verfahrensschleife aus und legte selbst eine schuldenbremsenkonforme Höchstsumme fest, die jedes Ministerium bekommt. Damit aber waren einige Ressorts keineswegs einverstanden. Zum Artikel

Nach Pechstein-Rede in Uniform: Chef der Bundespolizei fordert Neutralität. Zwar erwähnt Bundespolizeipräsident Dieter Romann die Eissportlerin nicht namentlich. Dennoch wird Kritik an ihrem Verhalten deutlich. Er lässt keine Zweifel daran, dass Nachahmer unerwünscht sind. Pechstein war am 17. Juni bei einer CDU-Veranstaltung in Uniform aufgetreten. Die Sportlerin und Bundespolizistin warb für konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber und begründete das mit mehr Sicherheit im Alltag. Zum Artikel

Ex-US-Präsident Obama kritisiert Indiens Regierung. Im Lager des indischen Premiers Modi herrscht Ärger über Obama, weil er in einem Interview den Schutz der muslimischen Minderheit eingefordert hat. Kaum war Modi von seiner Washington-Reise heimgekehrt, holte seine Finanzministerin Sitharaman schon zum Gegenschlag aus. "Ich war schockiert, dass ein früherer US-Präsident über indische Muslime sprach", sagte sie. Sie betrachte das als "gezielten Versuch, das Klima in diesem Land zu verderben". Zum Artikel

Rechtspopulisten bescheren Finnlands Vier-Parteien-Regierung einen Skandal. Den neuen Wirtschaftsminister Junnila von den rechtspopulistischen "Wahren Finnen" (PS) holt seine Vergangenheit ein: Er scherzt offenbar gern mit Hitler-Chiffren. In Finnland wurde das erst Thema, nachdem ausländische Medien berichtet hatten. Doch Junnila ist nicht allein: Jussi Halla-aho, einstmals Chef der PS und seit vergangener Woche neuer Parlamentssprecher, wurde schon 2012 wegen Volksverhetzung verurteilt. Zum Artikel

