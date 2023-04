SZ am Morgen

Ein Strategiepapier aus Moskauer Regierungskreisen beschreibt detailliert, wie Russland politische Botschaften im Westen platzieren will.

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Kreml will westliche Wissenschaftler ködern. Gemeinsam die Ostsee retten - wer könnte sich dem schon entziehen? Ein Strategiepapier aus Moskauer Regierungskreisen beschreibt detailliert, wie Russland politische Botschaften im Westen platzieren will. Dazu will es sich der dortigen Zivilgesellschaft annähern und insbesondere "Meinungsführer, Forscher, Kulturschaffende, Religionsvertreter" ansprechen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Gauck warnt vor gesellschaftlicher Kluft. Der frühere Bundespräsident sorgt sich um die Widerstandsfähigkeit der Demokratie in Deutschland. Die große außenpolitische Bedrohung durch Russland treffe die Gesellschaft "in einem Zustand erheblicher Verunsicherung und Selbstbefragung", sagt er. Zugleich diagnostiziert er eine zunehmende Kluft zwischen progressiven Kräften, die mit ihren Fortschrittsmodellen ins Absolute abzudriften drohten, und Gruppen, die sich von den Veränderungen der Moderne überfordert fühlen. Zum Interview (SZ Plus)

FDP verhindert Paritätsgesetz. Seit 25 Jahren stagniert der Frauenanteil im Bundestag bei 30 Prozent. SPD und Grüne möchten das per Gesetz ändern, die Liberalen sperren sich. Das ist dem Abschlussbericht der Wahlrechtskommission zu entnehmen, über den an diesem Donnerstag abgestimmt wird und der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Zum Artikel (SZ Plus)

Erdoğan unterbricht Wahlkampf wegen gesundheitlicher Probleme. Der türkische Präsident sagt den zweiten Tag infolge sein Programm ab - aus gesundheitlichen Gründen. Genauere Angaben macht sein Stab bisher nicht. Zum Artikel

In New York hat ein weiterer Prozess gegen Donald Trump begonnen. Die Autorin und Journalistin E. Jean Carroll wirft dem ehemaligen US-Präsidenten vor, sie Mitte der Neunziger Jahre vergewaltigt zu haben. Carroll und ihre Anwälte wollen eine Verurteilung Trumps wegen Körperverletzung und Verleumdung erreichen. Trump bestreitet die Vorwürfe. Noch ist auch unklar, ob er selbst vor Gericht erscheinen wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Russisch-jüdische Schriftstellerin erhält Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Die Leipziger Buchmesse ist eröffnet. Noch bevor die russische Schriftstellerin Maria Stepanova geehrt wird, geht es vor allem um die unbändige Freude, dass die Buchmesse nach drei Jahren endlich wieder stattfindet. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: