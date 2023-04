Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Putin will Russlands Einfluss im Baltikum stärken. Geheime Dokumente aus dem Kreml zeigen, dass Putin bei seinem Streben nach Einfluss nicht vor Mitgliedsstaaten der EU und der Nato Halt macht. In dem Strategiepapier von 2021 werden Maßnahmen entworfen, mit denen prorussische Kräfte in Estland, Lettland und Litauen gestärkt werden sollen. Bislang scheint die Stragegie jedoch wenig Erfolg zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

"Badenwannenmord": Gericht verhandelt erneut über den Fall Genditzki. Manfred Genditzki saß mehr als 13 Jahre im Gefängnis - unschuldig, wie er immer betont. Er wurde verurteilt, weil er im Jahr 2008 eine 87-jährige Frau in der Badewanne ertränkt haben soll. Aber auch ein Gericht sah zuletzt keinen dringenden Tatverdacht mehr und ließ ihn frei. An diesem Mittwoch beginnt der Prozess ganz von vorn. Zum Artikel (SZ Plus)

Heizungsbauer Viessmann verkauft Wärmepumpen-Geschäft in die USA. Für zwölf Milliarden Euro verkauft das 106 Jahre alte Familienunternehmen sein Kerngeschäft an den Klimaanlagen-Hersteller Carrier Global aus dem US-Bundesstaat Florida. Viessmann ist einer der größten Heiztechnik-Hersteller in Deutschland. Die Gründerfamilie erhält 80 Prozent des Kaufpreises in bar und 20 Prozent in Form von Carrier-Aktien. Carrier Global gibt langfristige Garantien: Betriebsbedingte Kündigungen sind für drei Jahre ausgeschlossen, Allendorf bleibt für mindestens zehn Jahre Sitz des Unternehmens. Zum Artikel

Bundeswehr fliegt weitere 120 Menschen aus dem Sudan aus. Dies soll der vorerst letzte Evakuierungsflug der Bundeswehr aus dem Land sein. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, zeigt sich zufrieden mit der Leistung der Bundeswehr. Unterdessen wird eine von den USA vermittelte 72-stündige Waffenruhe, laut dem UN-Sonderbeauftragten für den Sudan, Volker Perthes, nur teilweise eingehalten. In der Hauptstadt Khartum würden die Kämpfe weitergehen. Zum Artikel

Bundesregierung verkündet Pläne für Digitalisierung. Ob Patientenakte, Verwaltung oder Stromzähler: Bei der Digitalisierung hinkt die Bundesrepublik teils weit hinterher, die Ampelkoalition will jetzt so richtig loslegen. Vor allem beim Ausbau des Glasfasernetzes ist der Rückstand groß: Bei mehr als 41 Millionen Menschen haben noch keinen Anschluss. Aber auch bei der digitalen Verwaltung gibt es Nachholbedarf. Zum Artikel (SZ Plus)

Erste private Mondlandung scheinbar missglückt. Hakuto-R M1, ein Lander der japanischen Raumfahrtfirma Ispace, sollte eigentlich am Dienstagabend auf der Mondoberfläche aufsetzen. Nur zehn Meter oberhalb der Mondoberfläche riss der Kontakt zur Landefähre ab. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Massive Kostensteigerung bei Spionageschiffen. Trotz Warnungen des Bundesrechnungshofs vergab der Bund einen umstrittenen Auftrag für drei Aufklärungsschiffe an eine Bremer Werft. Nun bewahrheiten sich die Befürchtungen: Nach Recherchen von SZ, WDR und NDR soll sich der Bau um mehr als 680 Millionen Euro verteuern. Zum Artikel (SZ Plus)

