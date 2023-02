SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Die Post soll zuverlässiger und digitaler werden. Mangelnde Pünktlichkeit, verlorene Briefe: Die Post bereitete den Kunden zuletzt viel Ärger. Mit der Modernisierung des 30 Jahre alten Postgesetzes will die Regierung die Zustellung deutlich verbessern. Zum Beispiel muss der Versand wichtiger Briefe online nachverfolgt werden können, wie das bei Paketen längst üblich ist. Zum Artikel (SZ Plus)

DIW: Krieg hat Deutschland 2022 rund 100 Milliarden Euro gekostet. Dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zufolge sollen die Kosten im vergangenen Jahr knapp 2,5 Prozent der Wirtschaftsleistung ausgemacht haben. Das Institut erwartet durch den Krieg in der Ukraine weiter steigende Kosten für die deutsche Wirtschaft und hohe Wachstumsverluste. Der ukrainische Präsident Selenskij kritisiert Frankreichs Präsidenten Macron für dessen Äußerungen zu Verhandlungen im Krieg. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Viele Studierende sind chronisch unterfinanziert. 200 Euro vom Staat sollen Studierenden durch die Krise helfen. Zu wenig, zu spät, finden viele. Denn etwa ein Drittel aller Menschen im Studium in Deutschland ist armutsgefährdet. Im Herbst hieß es, die Einmalzahlung solle unbürokratisch und schnell überwiesen werden, nun ist sie noch immer nicht da. Experten befürchten, viele könnten sich verschulden oder gar ihr Studium abbrechen. Zum Artikel (SZ Plus)

Iran hat laut UN-Atomenergiebehörde Uran auf 84 Prozent angereichert. Für den Bau von Atombomben sind etwa 90 Prozent erforderlich. Die IAEA wolle nun herausfinden, wie die dies zustande gekommen ist, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Neben der beabsichtigten Anreicherung zu Rüstungszwecken steht auch die Möglichkeit im Raum, dass das Uran irrtümlich angehäuft wurde. Zum Artikel

Nordkorea feuert laut Seoul zwei Kurzstreckenraketen ab. Die Raketen sind nach Angaben des südkoreanischen Militärs von der westlichen Region Süd-Pyongan gestartet und in Richtung Japanisches Meer geflogen. Japan fordert eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Zum Artikel

Bundesliga: Dortmund punktgleich mit Bayern und Union. Mit einem 4:1 gegen Hertha BSC zieht Dortmund auf Platz zwei in der Tabelle. Mit acht Siegen aus acht Spielen in diesem Jahr sind die Borussen in guter Form. Allein die Verletzung von Karim Adeyemi macht ihnen Sorgen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen