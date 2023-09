EXKLUSIV: Bund und Länder nähern sich bei der Planungsbeschleunigung an. Die Länder reagieren mit einem 17-seitigen Papier auf Vorschläge aus dem Kanzleramt, wie Windräder, Energietrassen, Bahnstrecken und Wohnungen schneller gebaut werden sollen. Ideen gibt es nun viele, allerdings bleiben auch etliche Streitthemen. Klar scheint: Die Länder sehen den Bund in der Pflicht, die notwendigen Rahmenbedingungen - etwa Gesetzesanpassungen - für die Reformen zu schaffen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: DHL-Chef kritisiert Bundesnetzagentur. Die Behörde hatte kürzlich eine Portoerhöhung abgelehnt. Für Tobias Meyer, Vorstandsvorsitzender des Logistikkonzerns, ist diese Entscheidung unverständlich. Die Kosten seien dramatisch gestiegen, der Ertrag gesunken. Die Bundesregierung arbeitet gerade an einer Reform des Postgesetzes. Meyer fordert bessere Bedingungen für das Briefgeschäft in Deutschland. Zum Interview (SZ Plus)

Selenskij bei den Vereinten Nationen: "574 Tage der Verluste, der Schmerzen und des Überlebenskampfes". Der ukrainische Präsident spricht vor dem UN-Sicherheitsrat - obwohl Russland dies hatte verhindern wollen. Rückendeckung erhält er von Scholz, der sich als erster Bundeskanzler vor dem Gremium äußert und Russland scharf kritisiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Polen stellt Waffenlieferungen an die Ukraine infrage. Ministerpräsident Morawiecki sagt, dass sich Polen nun selbst mit modernen Waffen ausrüste. Eindeutig sind seine Äußerungen nicht. Russland will 19 Drohnenangriffe auf die Krim abgewehrt haben - und auch in Kiew herrscht nächtlicher Luftalarm. Zum Liveblog zum Krieg

Ampelkoalition will mehr Ostdeutsche in Chefpositionen. Auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind Menschen aus Ostdeutschland in Leitungspositionen noch immer unterrepräsentiert. Besonders bei der Bundeswehr und in der Justiz kommen nahezu alle hohen Führungskräfte aus dem Westen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Schneider möchte das ändern. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern siegt gegen Manchester United 4:3. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewinnt das Auftaktspiel in der Champions League - auch ohne den nach einer gelb-roten Karte aus der Vorsaison gesperrten Trainer Tuchel. Zsolt Löw, Tuchels ungarischer Assistent, vertritt den Coach an der Seitenlinie. Die Tore für die Münchner erzielen Sané, Gnabry, Kane und Tel. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern in der Einzelkritik: Sané spielt in beachtlicher Saison-Frühform (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen