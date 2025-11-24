Ringen um Ukraine-Plan: Als Nächstes muss Russland an den Tisch. Nach Gesprächen in Genf regt sich vorsichtiger Optimismus, dass die USA russische Maximalforderungen nicht länger als Grundlage von Verhandlungen für eine Beendigung des Angriffskrieges sehen. Von Afrika aus demonstriert die EU Entschlossenheit. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine-Verhandlungen: Frieden als Geschäftsidee. Eine Forderung im Plan der USA durchkreuzt in einem heiklen Moment die Bemühungen der Europäer zur Finanzierung der Ukraine: Trump will offenbar mitverdienen am Wiederaufbau des Landes. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Altersvorsorge: Ökonomen fordern Stopp des Rentenpakets 22 namhafte Wissenschaftler kritisieren die Regierungspläne als verfehlt und fordern eine umfassendere Reform. Sie stellen sich damit gegen Kanzler Merz und die SPD-Spitze. Die wollen das Paket noch dieses Jahr durchsetzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Einfluss von rechts: Brandmauer zwischen Wirtschaft und AfD bröckelt. Der Verband der Familienunternehmer lädt AfD-Vertreter ein und normalisiert damit eine Partei, die selbst international als extrem gilt. Die Taktik der „Totalausgrenzung“ sei gescheitert, schreibt die Präsidentin des Verbands und hält den Dialog für notwendig. Manche Wirtschaftsvertreter lehnen die AfD wegen ihres Programms ab, halten aber Gespräche mit der Partei für unvermeidlich. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Normalisierung der AfD in Wirtschaftskreisen ist hochgefährlich (SZ Plus)

Hubig will Gesetze für Benutzung von K.-o.-Tropfen verschärfen. Die SPD-Justizministerin plant, die Verwendung von sedierend wirkenden Substanzen bei Vergewaltigungen oder Raubdelikten künftig mit mindestens fünf Jahren Gefängnis zu bestrafen. Jüngsten Berichten zufolge ist die Zahl der Frauen, die Opfer von Sexualdelikten wurden, im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Zum Artikel

Öffentlicher Dienst: Verdi-Chef Werneke droht mit Streiks im Winter. Ab Dezember geht es in den Tarifkampf um die Gehälter von 2,5 Millionen Menschen: Der Verdi-Vorsitzende fordert deutlich mehr Geld für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, auch weil diese den Kopf für die Demokratie hinhielten. Er kritisiert außerdem die Rentenpläne junger Unionsabgeordneter. Zum Interview (SZ Plus)

Deutscher Hollywoodstar Udo Kier stirbt im Alter von 81 Jahren. Der gebürtige Kölner war einer der wenigen deutschen Schauspieler, die im internationalen Filmgeschäft über Jahrzehnte präsent waren. Er gab oft den Bösewicht - vor allem wegen seines stechenden Blicks. Aktuell ist er im Kino einer Nebenrolle in „The Secret Agent“ zu sehen, der von der brasilianischen Militärdiktatur handelt. Zum Nachruf (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war