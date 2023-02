Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Hunderte Orte in Deutschland sind mit PFAS verseucht. PFAS sind Chemikalien, die für die Herstellung hunderter Produkte gebraucht werden: Pfannen, Regenjacken und Dichtungen. Sie stehen im Verdacht, die Gesundheit zu schädigen und halten sich womöglich jahrhundertelang. Trotzdem will die Industrie nicht auf sie verzichten. Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR zeigen erstmals, dass viel mehr Orte mit PFAS verseucht sind als bisher bekannt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Unternehmen und Industrieverbände wollen Regulierung für PFAS aushebeln. Die Industrie hält PFAS für unverzichtbar, die EU möchte sie am liebsten verbieten. Interne Dokumente zeigen, dass in Europa zurzeit etwa 100 Organisationen gegen ein solches Verbot vorgehen, darunter 42 Industrieverbände und 29 Unternehmen, zum Beispiel die deutschen Chemiekonzerne BASF und Bayer. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Etwa 30 Ampel-Vorhaben werden blockiert oder verzögern sich. Wegen Uneinigkeit und ungeklärter Finanzierungsfragen stocken inzwischen fast 30 Vorhaben in der Koalition. Das ergeben Recherchen der Süddeutschen Zeitung in den Fraktionen und bei betroffenen Ministerien. Bei mindestens acht Vorhaben gibt es Einwände des von FDP-Chef Lindner geführten Bundesfinanzministeriums. Zum Artikel (SZ Plus)

Vorständin verlässt Hals über Kopf BASF. Sie wurde als mögliche Nachfolgerin von BASF-Chef Martin Brudermüller gehandelt. Nun verlässt Saori Dubourg überraschend den Konzern. Zuletzt war sie im Vorstand isoliert, weil sie die geplante Expansion in China kritisch sah. Zum Artikel

RBB sendet von 2024 an nicht mehr nach 22 Uhr. Die Interimsintendantin Vernau legt der Rundfunkanstalt ein enges Sparprogramm auf, um bis Ende kommendes Jahres 41 Millionen Euro zu sparen. Die Büroflächen werden kleiner, die Kantine teurer, am meisten wird aber beim Programm gespart. Dafür werden Sendungen eingestellt, nach 22 Uhr soll das Programm mit Kooperationen und Übernahmen gefüllt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Leipzig wahrt mit 1:1 gegen Manchester City Chancen aufs Viertelfinale. Die Engländer sind eine Halbzeit lang drückend überlegen und gehen durch Mahrez in Führung. Durch die Hereinnahme von Henrichs zur Pause aber ändert sich das Spiel grundlegend. Nach einer Ecke trifft Innenverteidiger Gvardiol zum Ausgleich. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukrainischer Außenminister wirft Russland vor der UN Völkermord vor. Dmytro Kuleba prangert in seiner Rede bei der UN-Vollversammlung die massenhaften Kinder-Verschleppungen durch Moskau an. Russland steht im Verdacht, Tausende ukrainische Kinder aus dem Land zu bringen, um sie von russischen Familien adoptieren zu lassen. An der Front, nahe bei Kreminna, soll Russland vorübergehend die ukrainischen Linien durchbrochen haben. Zum Liveblog

Russland nimmt an Wintertagung der OSZE teil. Von Donnerstag an tagt in Wien die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - dabei ist auch eine Delegation aus Moskau. Die russische Teilnahme war zuvor heftig diskutiert worden. Die ukrainische Delegation reist zwar nach Wien, wird aber nicht am Treffen teilnehmen. Zum Artikel

MEINUNG Deutsche Unerträglichkeit. Wagenknecht, Schwarzer, Precht und Welzer: Nein, sie wissen nicht, was besser für die Ukraine ist - auch wenn sie das glauben. Was sie brauchen, wissen viele Ukrainer gerade selbst am besten. Zum Kommentar (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen