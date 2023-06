Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Pentagon-Leaks: Anklage gegen Verdächtigen erhoben. Eine Geschworenenjury legt dem Militärangehörigen Jack Teixeira zur Last, in sechs Fällen geheime Informationen zur Landesverteidigung vorsätzlich aufbewahrt und weitergegeben zu haben. Der 21-Jährige war im April vom FBI festgenommen worden. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Zum Artikel

Weiterer Bewerber zieht Kandidatur für RBB-Intendanz zurück. Keine 24 Stunden vor der Wahl zieht auch Jan Weyrauch, der als Favorit gehandelte Programmdirektor von Radio Bremen, seine Kandidatur zurück. Tags davor hatte dies bereits Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales von ARD aktuell, getan. Damit hat der Rundfunkrat an diesem Freitag noch zwei Kandidatinnen: die Tech-Managerin Heide Baumann und die ehemalige Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Zum Artikel (SZ Plus)

Grimme Online Awards für Recherchen zu NS- und DDR-Geschichte. Ausgezeichnet werden etablierte Medienhäuser und kleine Anbieter, darunter eine WDR-App, die die Lebensgeschichten vieler Opfer der Stolpersteine erzählt. Geehrt wurde auch ein "Scrollytelling" zu der DDR-Jugendanstalt Torgau, die Kinder und Jugendliche besonders brutal auf Linie bringen sollte. Zum Artikel

Selenskij bezeichnet Nachrichten von der Front als "allgemein positiv". Dennoch sei die Situation schwierig, weil man mit "sehr hartem Widerstand" konfrontiert sei, sagt der ukrainische Präsident. UN-Generalsekretär Guterres hofft beim Getreideabkommen auf afrikanische Vermittlung. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Zutaten des Lebens auf Saturnmond entdeckt. Der Ozean auf Enceladus enthält große Mengen an Phosphor. Dieses Element ist für die Entstehung und Entwicklung von Leben bedeutend, wie es auf der Erde bekannt ist. Das zeigen Archivdaten der Raumsonde Cassini, die von einem internationalen Forschungsteam jetzt neu analysiert und mit Laborexperimenten auf der Erde verglichen wurden. Die Bedeutung der Entdeckung reicht weit über diesen Mond hinaus. Zum Artikel

Ter Stegen bekräftigt Nummer-eins-Anspruch. Beim 3:3 der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine hat der Torhüter noch gefehlt, beim Testspiel in Polen an diesem Freitag kehrt er nun in jenes Tor zurück, das er nach Manuel Neuers Verletzung übernommen hat - und am liebsten nicht mehr hergeben will. Im SZ-Interview spricht er über seine großartige Saison beim FC Barcelona und die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen