EXKLUSIV Wegweisendes Urteil gegen Fake-Bewertungen im Internet. Das Geschäft mit falschen Online-Rezensionen wächst, gerade in der Reisebranche. Laut einer Studie verursachen sie in Deutschland einen wirtschaftlichen Schaden von fast vier Milliarden Euro im Jahr. Nun hat das Internetportal Holidaycheck vor Gericht gegen die Agentur Goldstar Marketing gewonnen. Sie hatte Bewertungen auf der Website verkauft, denen kein tatsächlicher Aufenthalt von den Gästen zugrunde lag. Zum Artikel (SZ Plus)

Entsetzen nach Angriff auf ukrainisches Dorf. Eine russische Rakete trifft ein Café in Hrosa im Bezirk Charkiw, mehr als 50 Menschen sterben. Der Beschuss wird international scharf verurteilt. In Sotschi äußert sich der russische Präsident Putin zum Tod des Söldnerchefs Prigoschin, der im Sommer eine Revolte anführte: An den Leichen der Opfer des Flugzeugabsturzes habe man Spuren von Handgranaten gefunden. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Steinmeier reist überraschend zu Biden. Der Bundespräsident werde schon an diesem Freitag in Washington erwartet, heißt es aus dem Weißen Haus - es ist das erste Treffen der beiden Präsidenten seit Steinmeiers Amtsantritt. Als offizieller Anlass wird der Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft genannt, das wichtigste Thema bei den Gesprächen dürfte aber die weitere Unterstützung der Ukraine sein. Zum Artikel

EU nur schlecht auf Sieg von Trump vorbereitet. In 13 Monaten findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt - und der Ex-Präsident hat gegen Amtsinhaber Biden eine nennenswerte Siegchance. Doch zwischen den europäischen Regierungen gebe es "keinen strukturierten Dialog über dieses Szenario", sagt ein Diplomat. Allenfalls im kleinen Kreis wird über Ideen wie die einer "strategischen Autonomie" der EU gesprochen. Zum Artikel (SZ Plus)

Miosga verabschiedet sich von den Tagesthemen. Die 54-Jährige hat am Donnerstagabend zum letzten Mal das ARD-Nachrichtenjournal moderiert. Mit 16 Jahren und knapp drei Monaten machte sie diesen Job länger, als Merkel Bundeskanzlerin war. Die denkwürdigsten Erlebnisse werden am Ende ihrer letzten Sendung noch einmal in Erinnerung gerufen. Zum Artikel

Fragwürdige Methoden bei Novo Nordisk. Der dänische Hersteller bewirbt seine Abnehmmedikamente mit Methoden, die Fachleute kritisch sehen. In vielen Ländern zahlt er Millionenbeträge für Ärzte oder Einrichtungen wie Stiftungen und Selbsthilfegruppen - allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr mehr als 100 Organisationen gesponsert. Besonders großzügig bedacht wurde die Deutsche Adipositas-Gesellschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Freiburg unsicher, Leverkusen souverän. In der Fußball-Europa-League findet der SC Freiburg im Heimspiel gegen West Ham United - seinem ersten Pflichtspiel gegen einen englischen Verein - zu spät seine Linie und kassiert eine knappe Niederlage. Leverkusen macht es am Abend besser und gewinnt beim norwegischen Meister Molde FK mit 2:1. Zum Artikel

