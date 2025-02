Koalitionsverhandlungen in Österreich gescheitert. Herbert Kickl gelingt es nicht, in Wien eine Regierung zu bilden, seine FPÖ und die konservative ÖVP brechen die Gespräche über eine Koalition ab. Grund ist neben großen inhaltliche Differenzen ein Streit über die Verteilung von Ministerien. Zum Artikel

USA halten Rückkehr der Ukraine zu früheren Grenzen für unrealistisch. US-Präsident Trump wolle den Krieg mit diplomatischen Mitteln beenden, sagt sein Verteidigungsminister Hegseth bei einem Nato-Treffen. Europäische, nicht US-Truppen, müssten Sicherheitsgarantien leisten. Zum Liveblog

Von der Leyen will EU-Haushalt radikal umbauen. Bislang war es ein Rätsel, wie stark die Chefin der Europäischen Kommission das gemeinsame Budget der EU-Staaten überarbeiten will. Ein erstes Papier zeigt: Sie geht äußerst ambitioniert zu Werke. Der Etat soll steigen, nationale Regierungen mehr Mitsprache bekommen, die Industriepolitik in Brüssel zentriert werden. Mit ihren Plänen riskiert sie Streit. Zum Artikel (SZ Plus)

Todeszahlen aus Gaza möglicherweise zu niedrig. Im Gazastreifen könnten viel mehr Menschen ums Leben gekommen sein, als das dortige Gesundheitsministerium angibt. Das legt eine neue Studie nahe, in der von über 60 000 Toten bis Juni 2024 die Rede ist. Die Behörde sprach zu diesem Zeitpunkt von fast 38 000 Toten. Doch die wirkliche Zahl zu finden, ist schwierig. Zum Artikel

Kollegen von Magdeburg-Täter warnten Arbeitgeber. Taleb A. arbeitete als Arzt. Nun wird eine brisante E-Mail bekannt. Kollegen zufolge sprach der Mann vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalts Hauptstadt von Krieg, dessen Ausgang entweder „sterben oder umbringen“ sein werde. Zum Artikel

Staatsanwaltschaft kürzt Anklage im Wirecard-Prozess. Markus Braun und die anderen Angeklagten müssen sich ab sofort deutlich weniger Vorwürfen stellen. Für den Ex-Wirecard-Boss dürfte das kein gutes Zeichen sein - ein Urteil könnte noch in diesem Jahr fallen. Zum Artikel (SZ Plus)

Habeck will Klimapolitik ins Zentrum rücken. Der Grünen-Kanzlerkandidat stellt seine „Zukunftsagenda“ vor. Trotz mauer Umfragewerte glaubt er an seine Chance zu regieren - es könne jetzt noch „eine mächtige Dynamik“ eintreten. Zum Artikel

Fragen zur Wahl? Der KI-Assistent der SZ antwortet. Was versprechen die Parteien in der Familien- oder Klimapolitik? Wie wirkt sich die Wahlrechtsreform aus? Was bedeuten die Pläne der Parteien für Ihren Geldbeutel? Ganz gleich, was Sie zur Bundestagswahl wissen möchten – fragen Sie den KI-Wahlassistenten der SZ! Zum KI-Wahlassistenten (SZ Plus)

Scholz bezeichnet Chialo als „Hofnarr“ der CDU. Olaf Scholz würdigt den Berliner CDU-Kultursenator Joe Chialo auf einer Geburtstagsparty herab, es folgen Rassismusvorwürfe. Der Kanzler wehrt sich entschieden. Auch der Gastgeber springt ihm bei. Zum Artikel

