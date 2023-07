Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Brennender Frachter in der Nordsee wird abgeschleppt. Bergungsspezialisten haben in der Nacht den Transport der Fremantle Highway zu einem neuen, weniger gefährlichen Liegeplatz fortgesetzt. An diesem Montag soll das Schiff dort ankommen. Es ist ein riskantes Unternehmen, denn der Frachter mit etwa 3800 Autos an Bord brennt noch immer, und die Gefahr einer Umweltverschmutzung bleibt. Zum Artikel

Pkw-Maut: Gutachter soll "Maß der Fahrlässigkeit" bei Scheuer ermitteln. 243 Millionen Euro - so viel muss der Bund als Folge der geplatzten Pkw-Maut zahlen. Verkehrsminister Wissing (FDP) lässt nun von einem externen Gutachter prüfen, ob sich Schadenersatz von seinem Amtsvorgänger Scheuer holen lässt. Die Maut war ein Prestigeprojekt der CSU in der damaligen Bundesregierung und 2019 vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig gestoppt worden. Zum Artikel

Proteste gegen Italiens rechte Regierung wegen Streichung von Sozialleistungen per SMS. Fast 170 000 Haushalte sind wenige Tage vor dem Monatsende darüber informiert worden, dass sie vom 1. August an kein Bürgergeld mehr erhalten. In Neapel stürmen Hunderte Menschen die örtliche Niederlassung der Sozialbehörde. Die Opposition ruft Ministerpräsidentin Meloni auf, die Kürzungen rückgängig zu machen. Zum Artikel

Evangelischer Kirche fehlen Pfarrerinnen und Pfarrer. Die Zahl der Neubesetzungen von Pfarrposten hat sich in den vergangenen 30 Jahren mehr als halbiert. Gab es Mitte der 1990er-Jahre noch etwa 7000 Studierende der evangelischen Theologie, liegt ihre Zahl seit mehr als zehn Jahren bei etwa 2500. Deshalb sucht die Kirche seit ein paar Jahren auch explizit nach Quereinsteigern - vor allem in Ostdeutschland. Zum Artikel (SZ Plus)

Discounter Penny verlangt eine Woche lang "wahre Preise". Von diesem Montag an berechnet das Unternehmen für neun seiner mehr als 3000 Produkte jenen Betrag, der bei Berücksichtigung aller durch die Produktion verursachten Umwelt- und Gesundheitsschäden eigentlich anfiele. Die Preise erhöhen sich dadurch um bis zu 94 Prozent. Wiener Würstchen kosten zum Beispiel statt 3,19 Euro nun 6,01 Euro. Zum Artikel

Viele Ukrainer versuchen, den Kriegseinsatz zu vermeiden. Seit Kriegsbeginn sind alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren wehrpflichtig. Der Enthusiasmus, mit dem sich anfangs Hunderttausende freiwillig zum Dienst meldeten, ist verblasst - auch, weil sich Nachrichten über hohe ukrainische Verluste und unzureichende Ausbildung verbreiten. Die Zahl derjenigen, die mit Tricks und Bestechung dem Einsatz an der Front zu entgehen versuchen, steigt daher. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump soll 40 Millionen Dollar für Anwälte ausgegeben haben. Wie die Washington Post berichtet, seien die Ausgaben derzeit auch Gegenstand von Ermittlungen der US-Staatsanwaltschaft wegen möglicher Interessenkonflikte zwischen Trump und Prozess-Zeugen. Der Wahlkampf des Ex-Präsidenten im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 könnte nun wegen der Vorwürfe und Klagen gegen Trump in finanzielle Schieflage geraten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Indien: Über soziale Medien verbreitetes Video einer Gruppenvergewaltigung zwingt Regierungschef zum Handeln

Niger: Westafrikanische Länder verhängen Sanktionen gegen selbsternanntes Militärregime

Tennis: Erster Turniererfolg in der Heimatstadt - Zverev gewinnt am Hamburger Rothenbaum