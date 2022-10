SZ am Morgen

Der Sieger in Hannover: Stephan Weil feiert am Sonntagabend schon kurz nach Schließung der Wahllokale seinen Erfolg.

Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Rot-Grün holt absolute Mehrheit in Niedersachsen. Damit kann Ministerpräsident Weil (SPD) in seiner Wunschkoalition im Amt bleiben. Die FDP scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde und fliegt raus. Die AfD wird zweistellig. Das vorläufige Endergebnis der Landtagswahl. Zum Artikel

Gaspreis-Kommission schlägt Einmahlzahlung im Dezember vor. Der Staat solle etwa im Dezember die Abschlagszahlungen übernehmen, wie aus einem Papier hervorgeht. Die Gaspreisbremse soll demnach erst 2023 greifen und könnte bei 14 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des Verbrauchs ansetzen.. Am heutigen Montag will die Kommission einen Zwischenbericht vorstellen. Zum Liveblog

BSI-Chef Schönbohm soll vor Ablösung stehen. Heftige Kritik am Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik gibt es schon lange. Nach einem Böhmermann-Beitrag im ZDF zu möglichen Kontakten zu russischen Geheimdienstkreisen soll jetzt womöglich die Reißleine gezogen werden. Zum Artikel

Putin macht Ukraine für Anschlag auf Krim-Brücke verantwortlich. Nach dem Bombenanschlag auf die strategisch wichtige Brücke ordnet Russlands Präsident eine besonders starke Sicherung des Bauwerks durch den Inlandsgeheimdienst an. Bei der Detonation starben am Samstag drei Menschen. Als Reaktion beschießt Russland weiter ukrainische Städte. Zum Artikel

25 Tote nach Erdrutsch in Venezuela. Hurrikan Julia verursacht heftige Regenfälle und Überschwemmungen in der Mitte des Landes. In nur acht Stunden sei die Regenmenge eines ganzen Monats gefallen, heißt es. 52 weitere Menschen werden vermisst. Zum Artikel

Sonstige Themen

Bester Dinge

Mit den Rolling Stones das Klima retten. Wie man kreativ den CO₂-Ausstoß senkt, zeigt ein Club in Glasgow: Er gewinnt aus den Tanzbewegungen der Gäste Wärmeenergie. Nur die richtige Musik ist noch umstritten. Zum Artikel