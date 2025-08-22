Selenskij deutet mehr Gegenangriffe an. US-Präsident Trump meint, dass ein Land nicht nur mit Verteidigung geschützt werden könne. Das sieht die Ukraine genauso und meldet erste Erfolge in der umkämpften Stadt Pokrowsk. Die EU-Außenbeauftragte Kallas bezweifelt Putins Interesse, über einen Frieden zu verhandeln. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Netanjahu bestätigt Pläne zur Einnahme von Gaza-Stadt. Gleichzeitig stellt der israelische Ministerpräsident neue Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln in Aussicht. Wegen der umstrittenen Siedlungspläne im besetzten Westjordanland beruft das britische Außenministerium die israelische Botschafterin ein. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Völklingen: Polizist stirbt nach Schüssen bei Tankstellenraub. Im Saarland verfolgen zwei Polizisten einen mutmaßlichen Tankstellenräuber zu Fuß und stellen ihn. Bei einem Gerangel entreißt der Mann einem der Beamten die Dienstwaffe und schießt mehrfach. Ein 34 Jahre alter Polizeioberkommissar wird tödlich verletzt. Zum Artikel

Zweifel an Umsetzbarkeit des geplanten Primärarztsystems. Künftig sollen Hausärzte die erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten sein. Ihre Anzahl ist seit 1999 jedoch gesunken und soll Prognosen zufolge bis 2040 weiter abnehmen. Das geht aus einer Anfrage der Grünen im Bundestag hervor. Kritiker warnen vor einer Überlastung der Praxen. Zum Artikel (SZ Plus)

Start der Bundesliga: RB Leipzig reist zum Meister nach München. RB Leipzig hat die europäischen Fußballwettbewerbe verpasst. Nun soll der neue Trainer Ole Werner das Prestigeprojekt zurück in die nationale Spitze führen. Er startet am Abend mit einem Auswärtsspiel gegen Bayern München. „Wir messen uns jetzt mit dem Besten, aber wir gucken dabei auf uns“, sagt er. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen