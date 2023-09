Von Leopold Zaak

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Wüst fordert Tempo beim "Deutschland-Pakt". Zwischen Bund und Ländern deutet sich neuer Streit an: Kanzler Scholz hatte vergangene Woche Länder und Kommunen aufgefordert, gemeinsam das Land schneller und digitaler zu machen. In der SZ kritisiert NRW-Ministerpräsident Wüst nun, die Länder hätten der Ampel bereits im November Vorschläge gemacht, diese seien aber ignoriert worden. "Wer von Deutschland-Tempo spricht, sollte nicht weiter auf der Bremse stehen", sagt der CDU-Politiker. Der Ball liege nun bei der Bundesregierung. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Länder machen es sich zu leicht (SZ Plus)

Zinspause bleibt aus. Die Europäische Zentralbank erhöht den Leitzins zum zehnten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte auf nun 4,5 Prozent. Damit liegt der Zins auf dem höchsten Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. EZB-Präsidentin Lagarde hatte eine erneute Erhöhung zuvor nicht ausgeschlossen, aber auch eine Pause in Aussicht gestellt. Sie rechtfertigt die Entscheidung mit der weiterhin hohen Inflation. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Entscheidung der EZB ist richtig (SZ Plus)

Hilfe nach Unwetter läuft in Libyen nur schleppend an. Zwei konkurrierende Regierungen erschweren die Rettungsarbeiten sowie die internationale Hilfe, weil sie um Landegenehmigungen und Verteilung von Hilfsgütern streiten. Bei den Todeszahlen machen sie unterschiedliche Angaben, Diplomaten sprechen von chaotischen Zuständen. Derweil scheint die Bevölkerung nach der Katastrophe zusammenzuwachsen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesanwaltschaft ermittelt nach Brandstiftungen an Bahnanlagen. An drei Orten im Hamburger Bahnnetz brannten vergangene Woche Kabelschächte - es wird ein politischer Hintergrund vermutet. Die Behörde in Karlsruhe ermittelt nun wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Zuvor tauchte auf einer linksradikalen Plattform ein Bekennerschreiben auf. Zum Artikel

Ampel-Abgeordnete fordern Taurus-Lieferung an Ukraine. In einem Brief an Bundeskanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius fordern drei Abgeordnete von SPD, Grünen und der FDP die Freigabe der Marschflugkörper. Die Ukraine brauche die Waffen, um "die russische Kriegslogistik gezielt zu schwächen", heißt es in dem Schreiben. Bulgarien beschließt, die Einfuhr von ukrainischem Getreide wieder zu erlauben. Zum Liveblog

Gemeinsame EU-Asylpolitik droht zu scheitern. Kommissionspräsidentin von der Leyen meidet in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union das Thema, das Rechtspopulisten europaweit hohe Umfragewerte verschafft. Grüne, Linke und Sozialdemokraten wollen Nachbesserungen beim Flüchtlings-Deal mit Tunesien, eine Mehrheit scheint es dafür in Brüssel aber nicht zu geben. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere Themen