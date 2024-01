EXKLUSIV Mitglied der Werteunion offenbar in Reichsbürgerszene verstrickt. Am Wochenende entschied der ultrakonservative Verein, eine eigene Partei zu gründen. Darin spielt auch der Finanzexperte Krall eine Rolle, der als rechter Verschwörungsideologe bekannt ist. Er hatte auch Kontakt zu Prinz Heinrich XIII. Reuß, dem mutmaßlichen Rädelsführer der im Dezember 2022 aufgeflogenen Reichsbürger-Verschwörung. Zum Artikel (SZ Plus)

Verkehrsminister Wissing zeigt "null Verständnis" für GDL-Streik. Sechs Tage lang will die Gewerkschaft von Dienstagabend an den Bahnverkehr lahmlegen - und bekommt dafür Kritik. Er glaube nicht, dass sich GDL-Chef Weselsky mit dem erneuten Streik einen Gefallen tue, sagt der Verkehrsminister. Bundeskanzler Scholz will sich derweil aus dem Konflikt heraushalten. Die Bahn will dieses Mal nicht rechtlich gegen den Arbeitskampf vorgehen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die GDL will offenbar selbst nicht über ihre Forderungen diskutieren (SZ Plus)

Macron würdigt verstorbenen Schäuble bei Staatsakt im Bundestag. Der französische Präsident erinnert an Schäubles zentrale Rolle bei der deutsch-französischen Freundschaft. Seine Rede hält er teils auf Deutsch. Bundestagspräsidentin Bas sagt, Deutschland verliere "einen großen Demokraten und Staatsmann, und Frankreich einen besonderen Freund". Zum Artikel

Geiselangehörige stürmen Ausschusssitzung der Knesset. Die Männer und Frauen verlangen von den Abgeordneten verstärkte Anstrengungen, um die Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu befreien. Bei einem Treffen in Brüssel fordert der EU-Außenbeauftragte Borrell eine Zweistaatenlösung. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Deutsche Handballnationalmannschaft vor Spiel gegen Ungarn unter Druck. Beim Unentschieden gegen Österreich wurden große Probleme in der Offensive deutlich. Will die Mannschaft die Chance aufs Halbfinale wahren, muss sie diese Schwächen im Spiel gegen die Ungarn abstellen. Anpfiff ist am Montagabend um 20:30 Uhr. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Immer mehr Zivilisten werden durch Luftangriffe getötet. Die russischen Attacken auf die Ukraine mit Drohnen und Raketen haben wieder zugenommen. Allein im Dezember wurden dabei mindestens 500 Menschen getötet, die nichts mit der Armee zu tun haben. Auch die jüngsten ukrainischen Angriffe auf Russland und besetzte Gebiete treffen Zivilisten. Zum Artikel

Tusk und Selenskij planen gemeinsame Waffenproduktion ihrer Länder. Der polnische Ministerpräsident besucht die Ukraine, mit der es zuletzt diplomatische Schwierigkeiten gab. Dort verkünden er und der ukrainische Präsident, man wolle die Gespräche über Investitionen für eine gemeinsame Waffen- und Munitionsherstellung abschließen. Bei der ukrainischen wie der russischen Armee gibt es Probleme mit Mäusebefall in Schützengräben. Zum Liveblog

Weitere Themen