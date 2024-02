Pistorius hält trotz Widerstands an Umbauplänen für sein Ministerium fest. Zu viele Mitarbeiter, unklare Strukturen. Auf der Bundeswehrtagung im vergangenen Herbst kündigte der Verteidigungsminister eine Reform seines Hauses an - und stieß auf Widerstand. Doch Pistorius plant seine Reformpläne durchzuziehen. Rund 300 Dienstposten sollen aus dem Ministerium in den nachgeordneten Bereich verlagert werden, in Unterbehörden. Damit sollen Strukturen dort gestärkt werden, wo mehr Personal gebraucht wird. Zum Artikel

Parlamentswahl in Pakistan hat begonnen. Etwa 130 Millionen Menschen sind im bevölkerungsmäßig fünftgrößten Land der Welt zur Wahl aufgerufen. Die wirtschaftliche und politische Situation ist schwierig: Die Inflation liegt bei etwa 30 Prozent. Die große Masse der Menschen lebt von der Hand in den Mund. Von den Wahlen erhoffen sie sich kaum Besserung. Zum Artikel (SZ Plus)

SZ-Podcast "Auf den Punkt": 100 Millionen Menschen an der Urne: Wahlen in Pakistan und ihre Bedeutung

EU einigt sich auf Frauenschutzgesetz. Künftig stehen damit unter anderem digitales Stalking, Zwangsehen, weibliche Genitalverstümmelung und das Versenden intimer Bilder ohne Einverständnis in der gesamten Europäischen Union unter Strafe. Das Gesetz drohte zu scheitern, weil Deutschland und andere EU-Länder mit einer Blockade drohten. Bundesjustizminister Buschmann begründete dies mit Bedenken bei der Vereinbarkeit mit dem Europarecht. Zum Artikel

Özdemir legt Vorschlag für Tierwohlsteuer vor. Der Agrarminister möchte auf "bestimmte tierische Produkte" eine Verbrauchersteuer erheben. In welcher Höhe ist noch unklar. Anders als ursprünglich vorgeschlagen, sollen die Mittel nicht direkt in bessere Ställe fließen, sondern in "vornehmlich landwirtschafts- und ernährungspolitische Vorhaben". Zum Artikel (SZ Plus)

US-Republikaner scheitern mit Impeachment gegen einen Minister Bidens. Der Versuch der Republikaner, den Heimatschutzminister Mayorkas des Amtes zu entheben, endet als Reinfall. Vier Republikaner widersetzen sich und stimmen mit den Demokraten. Republikanische Mandatsträger werfen dem Demokraten Mayorkas eine viel zu durchlässige Südgrenze vor. Zum Artikel

Freistellung nach der Geburt: Familienstartzeit verzögert sich

Nach EuGH-Urteil: Kabinett beschließt strengere Regeln für Auskunfteien wie die Schufa

Wegen Regens: Pokalspiel zwischen Saarbrücken und Gladbach kurz vor dem Anpfiff abgesagt (SZ Plus)

USA töten offenbar Kommandeur proiranischer Miliz im Irak. Das US-Militär hat nach dem tödlichen Angriff auf US-Soldaten in Jordanien erneut mit einem Gegenschlag im Irak reagiert. Dabei sei ein Kommandeur einer proiranischen Miliz getötet worden, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs mit. Netanjahu lehnt den Hamas-Vorschlag für eine Feuerpause ab. Zum Liveblog

Meinung: Die Eiferer und ihre Idee von der Vertreibung der Palästinenser (SZ Plus)

Videos israelischer Soldaten sorgen für Diskussion. In Videos aus Gaza, die sich im Internet finden, verhöhnen israelische Soldaten Palästinenser, stehlen oder zünden Lebensmittel an. Viele Aufnahmen zeigen die Zerstörung von Schulen, Wohnhäusern und Universitäten. Immer wieder kündigte die Armee an, solche Vorfälle zu untersuchen. Zum Artikel (SZ Plus)