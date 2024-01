Guterres kündigt Konsequenzen für UNRWA-Mitarbeiter in Gaza an: Zwölf Mitarbeiter des Flüchtlingshilfswerkes der Vereinten Nationen für die Palästinenser (UNRWA) werden von Israel beschuldigt, an der Attacke der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Wie genau die Beteiligung aussah, ist noch unklar. UN-Generalserketär Guterres sagte, neun der zwölf Beschäftigten seien entlassen worden. Viele westliche Staaten, darunter Deutschland, haben ihre Unterstützung für das Hilfswerk eingestellt. Guterres wirbt für eine Fortsetzung der Zahlungen. Zum Artikel

MEINUNG Die Maßnahmen gegen das Hilfswerk treffen die Falschen (SZ Plus)

Streik der GDL endet bereits am Montagmorgen. Eigentlich wollten die Lokführer bis zum Montagabend die Arbeit niederlegen. Nach inoffiziellen Gesprächen zwischen der GDL und dem Bahnmanagement hat es eine vorsichtige Annäherung gegeben - die Verhandlungen werden wieder aufgenommen. DB-Personalvorstand Seiler und GDL-Chef Weselsky begrüßten die Entwicklung. Auch wenn der Streik beendet ist, dürfte es auch am Montag noch Einschränkungen bei der Bahn geben. Zum Artikel

Erneut Hunderttausende Menschen auf der Straße gegen rechts. Am Wochenende protestieren viele Menschen deutschlandweit gegen Rechtsextremismus und die AfD. In Düsseldorf demonstrieren 100 000 Menschen unter dem Motto "Braun ist nur unser Altbier". Die größte Kundgebung am Sonntag gibt es in Hamburg. Zum Artikel (SZ Plus)

BSW startet mit Gründungsparteitag ins Wahljahr. Die Partei um Sahra Wagenknecht gibt sich beim Parteitag in Berlin keine Mühe, den Personenkult um die ehemalige Linken-Politikerin zu verschleiern. In ihrer Rede betont sie klassisch linke Positionen, ihre umstrittene Haltung zur Migration lässt sich beinahe gänzlich außen vor. Auffällig präsent ist ihr Ehemann Oskar Lafontaine -vieles aus dem BSW-Programm liest sich wie aus seiner Feder. Zum Text (SZ Plus)

MEINUNG Zwischen Populismus und Demokratie - das BSW steht vor einem gewagten Spiel (SZ Plus)

Ukraine deckt Betrug bei Waffenbeschaffung in eigenen Reihen auf. Der ukrainische Geheimdienst SBU meldet, das Korruptionssystem habe einen Gegenwert von etwa 40 Millionen US-Dollar. Bei der Unterschlagung gehe es um den Kauf von 100 000 Mörsergranaten für das Militär. Bundeskanzler Scholz ruft die Verbündeten in der EU dazu auf, mehr für die Ukraine zu tun. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Deutschland wird Vierter bei der Handball-EM. Das deutsche Team zeigt gegen Schweden spät eine starke Aufholjagd, verliert aber und verspielt den dritten Platz. Die erhoffte Medaille ist weg - auch mit Olympia wird es kompliziert. Um an den Spielen in Paris teilnehmen zu dürfen, muss die Mannschaft im Frühjahr ein Qualifikationsturnier überstehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Jannik Sinner gewinnt Australian Open. Der 22-jährige Südtrioler setzt sich gegen den Russen Daniil Medwedew im Finale von Melbourne durch - und sichert sich als erster Italiener seit 48 Jahren einen Grand-Slam-Titel. Dabei gelingt ihm eine beeindruckende Aufholjagd nach einem 0:2-Rückstand. Zum Artikel (SZ Plus)

