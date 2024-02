Biden fordert sechswöchige Feuerpause im Gazastreifen. Der US-Präsident empfängt den jordanischen König Abdullah II. - trotz der widrigen Umstände ein enger Verbündeter. Bei dem Treffen treten beide für eine Feuerpause ein. Biden vermeidet zwar das Wort "Waffenstillstand", jedoch wird deutlich, dass er zum israelischen Premier Netanjahu immer mehr auf Distanz geht. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Datenlecks bei Herstellern von smarten Technologien gefunden. Viele Hersteller von Smart-Home-Produkten tun sich bei der IT-Sicherheit ihrer Geräte schwer, wie eine SZ-Recherche belegt. Die Stromspeicher der chinesischen Firma Renac Power haben sensible Kundeninformationen offen ins Netz gesendet. Auch der deutsche Photovoltaik-Hersteller Senec schlägt sich seit Jahren mit Hinweisen auf Sicherheitslücken herum. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump wendet sich in der Frage zu seiner Immunität an den Supreme Court. Der frühere US-Präsident meint, dass er für Handlungen aus seiner Amtszeit nicht strafrechtlich belangt werden kann. Bisher scheiterte er mit dieser Auffassung vor Gerichten. Nun sollen die obersten Richter die Frage abschließend klären. In der US-Hauptstadt Washington ist Trump im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug angeklagt, außerdem wird ihm eine Verwicklung in den Versuch seiner Anhänger vorgeworfen, das Kapitol zu stürmen. Zum Artikel

Urteil in Sexsomnia-Prozess erwartet. Der Prozess zählt zum Ungewöhnlichsten, was derzeit in deutschen Gerichtssälen verhandelt wird: Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs muss sich ein ehemaliger Staatsanwalt vor dem Landgericht Lübeck verantworten. Der Mann soll im März 2019 möglicherweise schlafwandelnd seinen Sohn missbraucht haben. Seine Verteidiger behaupten, er sei deshalb schuldunfähig. Am Mittwoch soll das Urteil gesprochen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

