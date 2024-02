Bundestag lehnt Unions-Antrag zu Taurus -Lieferung ab. Ein Antrag der Opposition, der Lieferung von Taurus -Marschflugkörpern zuzustimmen, ist gescheitert. CDU-Chef Merz kritisiert in der Debatte, die Ukraine erhalte auch zwei Jahre nach dem Überfall "nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötigt, um den russischen Angriffskrieg wirksam abzuwehren". Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann schert bei der Abstimmung aus der Koalitionslinie aus und votiert für den Antrag. Zum Artikel

Wo die Front verläuft - Tag 729. Die russische Armee macht geringfügige Geländegewinne, bei Donezk erobert sie ein weiteres Dorf. Wie hat sich die Lage entwickelt? Der Überblick in Karten. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

Bauern in Osteuropa protestieren gegen europäische Bürokratie. In einem Manifest fordern Bauernverbände aus zehn Ländern den Schutz der einheimischen Landwirtschaft gegen Benachteiligung und Konkurrenz von außerhalb der Europäischen Union. Der Protest richtet sich wesentlich gegen den Green Deal. Zum Artikel (SZ Plus)

Toni Kroos kehrt ins DFB-Team zurück. Vier Monate vor dem Start der Heim-EM verkündet der Weltmeister von 2014, dass er dem Bundestrainer wieder zur Verfügung steht. Er werde "ab März wieder für Deutschland spielen". Zum Artikel (SZ Plus)

Verdi kündigt für kommende Woche Streikwelle bei Bussen und Bahnen an. Die Arbeitskämpfe sind regional an unterschiedlichen Tagen geplant, mit dem 1. März als Hauptstreiktag. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen. In den Tarifverhandlungen fordert Verdi kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaubstage für die Angestellten im Nahverkehr. Zum Artikel

Ein Toter und mehrere Verletzte bei mutmaßlichem Terroranschlag in Jerusalem. Östlich der Stadt ist ein Israeli getötet worden, zudem soll es mehrere Schwerverletzte geben. Die Täter seien laut Polizei während eines Staus auf der Autobahn aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen und hätten mit automatischen Waffen um sich geschossen. Die Attacke sei eine Antwort auf den Krieg im Gazastreifen, schreibt die Terrororganisation Hamas wenig später. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Mercedes will Verbrennermotor nun doch länger anbieten. Eigentlich wollte der Autobauer bei entsprechender Marktlage bis 2030 nur noch Elektroautos verkaufen. Doch bei der Präsentation der Jahresbilanz ist man offenbar nicht mehr davon überzeugt, dass diese Strategie aufgeht. Die neuen Prognosen fallen deutlich defensiver aus: "Bis zu 50 Prozent" soll der Elektroanteil bei den Neuzulassungen in der zweiten Hälfte des Jahrzehntes nur noch betragen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages