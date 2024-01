Nachrichten kompakt

EXKLUSIV SPD-Bundestagsfraktion will Schuldenbremse rasch reformieren. Angesichts der Bauernproteste gegen Subventionskürzungen will die SPD den Druck auf die FDP erhöhen, um durch Schulden mehr Spielräume zu schaffen. Die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es in einer internen Vorlage für die Klausurtagung der Bundestagsfraktion, die der SZ vorliegt. Die derzeitigen Regeln seien ein Wohlstandsrisiko für jetzige und künftige Generationen. Zum Artikel (SZ Plus)