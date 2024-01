Nachrichten kompakt

Scholz will kämpferischer werden. Wütende Bauern, verärgerte Bürger, Unruhe in der SPD: Der Kanzler und seine Koalition stürzen in der Wählergunst ab. In einer dreistündigen, teils harten Aussprache verspricht er den Mitgliedern seiner Fraktion, dass die Menschen ihn von einer ungewohnten Seite kennenlernen werden: klar und kämpferisch. Und er wird wohl weniger Rücksicht auf die Koalitionspartner Grüne und FDP nehmen. Zum Artikel (SZ Plus)