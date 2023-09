Erst das Erdbeben in Marokko, jetzt die Flut in Libyen: Diesmal trifft es ein Land, das von politischen Unruhen geprägt ist.

Von Lisa Nguyen

Nachrichten kompakt

Rund 5200 Tote nach Überschwemmungen in Libyen. Erst jetzt wird das ganze Ausmaß des Unwetters im nordafrikanischen Land deutlich. Auf den Straßen liegen Leichen, das Ministerium geht von 5200 Toten aus. In der Hafenstadt Derna wurden bereits mehr als 300 Menschen in Massengräbern beerdigt. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Vor uns die Flut (SZ Plus)

Bildungskluft bei jungen Erwachsenen wächst. In Deutschland sind laut einer OECD-Studie immer mehr junge Erwachsene gut ausgebildet - aber auch immer mehr schlecht, vielen fehlt es überhaupt an einer Ausbildung. Einer der Gründe sei mangelndes Lehrpersonal. Doch die Erhebung zeigt auch: Das Gehalt von deutschen Lehrkräften ist deutlich höher als im OECD-Durchschnitt. Zum Artikel

Lauterbach will bessere Versorgung von Long-Covid-Patienten. Der Bundesgesundheitsminister will Betroffenen den Zugang zu Medikamenten erleichtern. Arzneimittel, die eigentlich zur Behandlung anderer Krankheiten entwickelt wurden, sollen künftig auch für Long-Covid-Patienten verschrieben und von den Krankenkassen übernommen werden. Zum Artikel

Israels Oberster Gerichtshof verhandelt erstmals über Justizreform. Die Stimmung im Land ist aufgeheizt, doch Israels Oberste Richter wollen sich Zeit lassen, wenn sie über ihre eigene Entmachtung entscheiden. Offen ist, ob die von Netanjahu geführte Regierung eine Zurückweisung der Justizreform akzeptieren würde. Zum Artikel (SZ Plus)

Faeser stellt sich dem Innenausschuss. Vergangene Woche hatte die Innenministerin das Gremium noch verprellt und in einer Sondersitzung gefehlt. Nun will sie sich dessen kritischen Fragen zur umstrittenen Abberufung von Ex-BSI-Chef Arne Schönbohm stellen. Von den beiden Koalitionspartnern kam zuletzt auffallend wenig Unterstützung, allein die SPD stellt sich klar hinter Faeser. Zum Artikel

Mehr als 1000 Missbrauchsopfer in der Schweiz. Ein Team der Uni Zürich erforscht sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche des Landes - und deckt erschütternde Fakten auf. Die rund tausend Betroffenen waren zu 74 Prozent minderjährig, unter ihnen waren sogar Säuglinge. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Salzburger Zoo: Nashorn tötet Tierpflegerin