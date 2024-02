Wärmster Januar seit Beginn der Aufzeichnungen. Noch nie waren die Temperaturen im Januar so hoch wie in diesem Jahr, gibt der EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus bekannt. Die durchschnittliche Oberflächentemperatur betrug demnach 13,14 Grad Celsius, das ist 1,66 Grad wärmer als ein typischer Januar vor Beginn des vom Menschen verursachten Klimawandels. Zum Artikel (SZ Plus)

Kriegsgegner Nadeschdin bei Präsidentenwahl in Russland nicht zugelassen. Die Wahlkommission lässt den liberalen Oppositionellen nicht als Kandidaten zu, formal begründet wird das mit fehlerhaften Unterstützerunterschriften. Nadeschdin wollte für die Partei Bürgerinitiative antreten und galt als Hoffnung der Opposition auf eine Alternative zu Putin. Zum Artikel (SZ Plus)

Alfred Grosser ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Der deutsch-französische Publizist wollte "durch Wissen und Wärme aufklärerisch" wirken und Europa versöhnen. Er lehrte von 1955 bis 1992 als Professor an der Pariser Elitehochschule Sciences Po. Nun ist Grosser in Paris gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Verteidigungsministerium: Möglicher Interessenkonflikt um Millionenförderung. Ein Abteilungsleiter im Verkehrsministerium soll bei der Vergabe von Subventionen gegen Verhaltensregeln für Beamte verstoßen haben. Er soll sich für die Bewilligung eines Förderantrags des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbands eingesetzt haben, obwohl er mit dessen Chef befreundet ist. Das Ministerium weist die Vorwürfe als unbegründet zurück. Zum Artikel (SZ Plus)

Rekord-Preisverfall bei Häusern und Wohnungen. Forscher des Kieler Instituts für Weltwirtschaft haben einen "historisch einmaligen" Sturz der deutschen Immobilienpreise festgestellt. Das gelte für alle Wohnsegmente - sowohl für Eigentumswohnungen als auch für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Alles zum Krieg in Nahost

Bundeswehr-Fregatte zu EU-Einsatz im Roten Meer ausgelaufen. Das Kriegsschiff soll sich am EU-Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen vor Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz beteiligen. Die EU-Staaten haben die Mission erst am Donnerstag beschlossen. Die Miliz greift auf der Seestraße im Roten Meer aus Solidarität mit der radikalislamischen Hamas internationale Handelsschiffe an. Zum Artikel

USA kündigen weitere Vergeltungsschläge an. Mit einer Drohne hatte das US-Militär zwei Anführer einer proiranischen Miliz getötet. Es sei nicht der letzte Vergeltungsschlag nach dem Angriff auf einen US-Stützpunkt gewesen, sagt ein Beamter der US-Regierung. In Israel berichten nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters Augenzeugen von ersten Luftangriffen auf Rafah. Zum Artikel