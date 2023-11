Was heute wichtig war

Signa-Gruppe meldet Insolvenz an. Die Dachgesellschaft des Investors René Benko kann ein Sanierungsverfahren eröffnen. Unmittelbare Folgen für die Kaufhauskette Galeria hat das zunächst nicht. Die Bundesregierung will jedoch mögliche Auswirkungen prüfen. Zum Artikel (SZ Plus)