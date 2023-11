Hamas lässt Geiseln frei. Die radikalislamische Hamas lässt neben zwölf thailändischen Geiseln noch weitere Menschen frei, die am 7. Oktober in Israel entführt wurden. Über die genaue Gesamtzahl der entlassenen Personen gibt es widersprüchliche Meldungen. Im Gegenzug entlässt Israel 39 gefangene Palästinenser aus der Haft. Bisher scheint die am Freitagmorgen begonnene Feuerpause zwischen Israel und der Hamas zu halten. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

GDL kündigt neue Streiks an. Die Gewerkschaft der Lokführer erklärt die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert. Die Warnstreiks würden nun ausgeweitet, sagte GDL-Chef Weselsky. Neben einer deutlichen Lohnerhöhung verlangt die Gewerkschaft auch eine Verkürzung der Arbeitszeit. Wann es Streiks geben wird, ist noch unklar. Zum Artikel

Energiepreisbremsen laufen zum Jahresende aus. Die Bremsen für Strom und Gas sollen noch 2023 beendet werden und nicht wie geplant bis März 2024 weiterlaufen. Der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds werde geschlossen, teilt Finanzminister Lindner (FDP) mit. Zum Artikel

Bayerns Antrag scheitert: Gastro-Mehrwertsteuer steigt wieder auf 19 Prozent. Ministerpräsident Söder hatte im Bundesrat gefordert, die vorübergehend ermäßigte Steuer von sieben Prozent dauerhaft zu behalten. Sein Antrag fällt durch. Außerdem hat die Länderkammer entschieden, den Plan von Gesundheitsminister Lauterbach für mehr Vergleichbarkeit unter Krankenhäusern vorerst ausbremsen und den Vermittlungsausschuss anzurufen. Zum Artikel

MEINUNG Das Anliegen der CSU ist Bierzeltfolklore (SZ Plus)

Grüne bestätigen Parteichefs Lang und Nouripour im Amt. Auf dem Grünen-Parteitag erhält Lang gut 82 Prozent und Nouripour 79 Prozent der Stimmen der Delegierten. Lang fordert von ihrer Partei und von der Ampel einen stärkeren Fokus auf soziale Gerechtigkeit. Sie selbst sei in Zeiten, in denen ihre Partei in Bedrängnis gekommen sei, manchmal etwas "ins Technokratische" abgerutscht, sagt sie selbstkritisch. Zum Artikel

MEINUNG Die Grünen drängen die Diskussion über die Migration an den Rand (SZ Plus)

Aufenthaltserlaubnisse für ukrainische Geflüchtete bis 2025 verlängert. Ukrainische Staatsbürger, die vor Russlands Krieg nach Deutschland geflüchtet sind, brauchen keine formale Verlängerung für ihren Aufenthalt. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldet, man habe 13 ukrainische Drohnen über der Krim abgewehrt. Auch im südrussischen Gebiet Wolgograd sollen drei Drohnen abgeschossen worden sein. Die ukrainische Vizeregierungschefin Stefanischyna warnt vor einer Kriegsmüdigkeit in Europa. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Weitere Themen