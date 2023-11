So viele Unfälle - was ist los bei der Bahn? Untersuchungsberichte zu früheren Unglücken auf der Schiene deuten darauf hin, dass es neben menschlichem Versagen auch Fehler im System gibt. Führen veraltete Anlagen und mangelnde Inspektionen zu einem Sicherheitsrisiko? Zum Text (SZ Plus)

Bundesregierung: Milliarden gesucht. Nach dem Karlsruher Urteil begibt sich die Koalition auf die Suche nach frischem Geld. Der Finanzminister will mehr sparen, die SPD-Chefin die Schuldenbremse aussetzen. Oder gibt es neue Einnahmequellen? Zum Text

Selenskij will ukrainische Flugabwehr stärken. Schritte zur Sicherung des Landes würden in den nächsten Wochen folgen, sagte Selenskij in einer Videobotschaft. Dabei dankte er auch Deutschland für die Zusage von weiteren Militärhilfen an die Ukraine. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

DFB: Das Problem mit der Viererkette. Eigentlich hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Spielansatz angekündigt, der "nicht so komplex" sein soll. Warum entwirft er beim 2:3 gegen die Türkei dann einen Matchplan, der einige Spieler überfordert? Zum Text