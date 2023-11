"Was ich vorgefunden habe, hat mich tief erschüttert." Der Gazastreifen ist weitgehend abgeriegelt, während Israels Armee am Boden und aus der Luft gegen die Terroristen der Hamas vorgeht. Wie ist die Lage für die Zivilbevölkerung? Fragen an Philippe Lazzarini, Generalkommissar des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge. Zum Interview (SZ Plus)

Glossar zum Nahost-Konflikt: Von Antisemitismus bis Zweistaatenlösung (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Wirtschaftsweise fordern die Rente mit 68. Die deutsche Wirtschaft schrumpft in diesem Jahr und wächst im nächsten kaum, warnen Ökonomen. Sie fordern geringere Rentenerhöhungen, mehr Migration und bessere Berufsanreize für Frauen. Zum Artikel

EU-Kommission spricht sich für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aus. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat das den Mitgliedstaaten offiziell empfohlen. Der ukrainischen Armee soll es gelungen sein, gepanzerte Fahrzeuge über den Dnjepr zu bringen. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Bundesregierung plant Strafen gegen Seenotretter. Im Gesetzentwurf der Ampel zu irregulärer Migration findet sich ein brisantes Detail: Uneigennützige Helfer im Mittelmeer, etwa von Sea-Watch oder Mission Lifeline, könnten künftig so kriminalisiert werden wie gewerbsmäßige Schleuser. Zum Artikel (SZ Plus)

Tarifstreit: Deutsche Bahn will den nächsten Streik abwenden. Mit einem ungewöhnlichen Schritt will die Deutsche Bahn den drohenden Arbeitskampf entschärfen. Sie möchte der Lokführergewerkschaft GDL gleich zu Beginn der Tarifrunde ein Lohnangebot unterbreiten. Zum Artikel

Regisseur Rainer Erler ist tot. Der Münchner galt als einer der einflussreichsten Macher von Science-Fiction-Filmen in Deutschland. Nun ist Rainer Erler in seiner Wahlheimat Perth in Australien gestorben. Er wurde 90 Jahre alt. Zum Artikel

Immobilien-Tycoon Benko gibt Macht bei Signa ab. Der österreichische Immobilienunternehmer zieht sich aus der Führung der Signa-Gruppe zurück, ein Sanierungsexperte übernimmt. Sämtliche Bauprojekte des Unternehmens in Berlin werden gestoppt. Zum Artikel (SZ Plus)

Zweifel am Hauptzeugen im Verleumdungsprozess gegen Gil Ofarim. Der Sänger warf einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vor, nun steht er wegen Verleumdung vor Gericht. An Tag zwei geht es um die Frage, ob der Manager den Sänger erkannt hat. Die Verteidigung hält das für entscheidend. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: