Netanjahu spricht über möglichen Deal zur Geisel-Freilassung. In vorsichtigen Worten deutet Israels Ministerpräsident eine Vereinbarung mit der Hamas an. Das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt stellt angeblich den Betrieb ein - nach israelischen Angaben lehnte die Hamas eine Treibstofflieferung für das Haus ab. Zum Liveblog

Jüdisches Leben in Deutschland bedroht - Betroffene erzählen. Brandsätze auf Synagogen, Hetze in der Schule, Davidsterne auf Klingelschildern: Das ist der Alltag vieler Jüdinnen und Juden in Deutschland in diesen Wochen. Besuch bei vier Generationen, die eines eint: Angst und Entsetzen. Zum Text (SZ Plus)

Außenministerin Baerbock im Nahen Osten: Von Krisengespräch zu Krisengespräch (SZ Plus)

Kritik an Umgang mit Pro-Palästina-Demos. Pro-Palästina-Demos in Deutschland werden mit Auflagen belegt oder ganz verboten, Teilnehmer manchmal pauschal als "Juden-Hasser" bezeichnet. Experten sehen eine "fatale Tendenz", das Versammlungsrecht einzuschränken. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

EXKLUSIV BMW und die Mär vom sauberen Kobalt. Recherchen von SZ, NDR und WDR legen nahe, dass ein Teil der Förderung des Schwermetalls nicht so nachhaltig ist wie behauptet: In und um die marokkanische Mine, aus der ein Fünftel des Kobalts für die Elektroautos des Münchner Konzerns stammt, soll es zu Umweltverschmutzungen und Arbeitsschutzverletzungen kommen. Zum Artikel

Bundesregierung will Militärhilfe für Ukraine verdoppeln. Angedacht ist, die Summe von bislang vier Milliarden Euro im Jahr 2024 auf Betreiben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu verdoppeln. Noch ist unsicher, ob der Haushaltsausschuss des Bundestags zustimmt - und wo das Geld eigentlich herkommen soll. Zum Artikel

EXKLUSIV Verdi will Warnstreiks im Öffentlichen Dienst ausweiten. Gewerkschaftschef Frank Werneke erklärt, mit welchen Aktionen er höhere Gehälter für Lehrerinnen, Pfleger und andere Beschäftigte der Bundesländer durchsetzen will. Die Ampelregierung kritisiert er als "Pfennigfuchser-Koalition". Zum Artikel (SZ Plus)

Wissing gegen "Zwangsuntersuchung" für ältere Autofahrer. Ab 70 Jahren sollen Prüfungen zur Fahrtauglichkeit verpflichtend werden - so sehen es Pläne der EU-Kommission vor. Das mache die Gesellschaft "unmenschlicher", findet der Verkehrsminister. Zum Artikel (SZ Plus)

Israelische Künstlerin verlässt Findungskommission der Documenta. Hintergrund sind die Enthüllungen eines SZ-Berichts. Ein Mitglied der Findungskommission der Kasseler Kunstschau 2019 hat demnach eine Erklärung der in Deutschland als antisemitisch eingestuften Israel-Boykott-Bewegung BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) unterzeichnet. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: