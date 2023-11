Nachrichten kompakt

Unionsländer und Kretschmann fordern Asylverfahren in Afrika (Exklusiv). Migranten sollen ihren Antrag auf Asyl künftig direkt in Ländern außerhalb Europas stellen: Das wollen die unionsgeführten Bundesländer zusammen mit Baden-Württembergs grünem Ministerpräsidenten Kretschmann beim Bund-Länder-Gipfel von Kanzler Scholz fordern, wie die Süddeutsche Zeitung erfuhr. Zum Artikel (SZ Plus)