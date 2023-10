Nach Pro-Palästina-Demo in München: Hausdurchsuchung bei Mitorganisator. Die Gruppierung hatte auf ihrem Instagram-Account den Terrorangriff der Hamas auf Israel als "Widerstandshandlung" bezeichnet. Die Generalstaatsanwaltschaft München wertet dies als Billigung von Straftaten. Zum Artikel

Nach pro-palästinensichem Social-Media-Beitrag. Noussair Mazraoui bleibt im Kader des FC Bayern

Was heute wichtig war

Ukrainische Streitkräfte schlagen erneut russische Offensive zurück. Beim Kampf um die Stadt Awdijiwka erleidet Russland weiterhin hohe Verluste an Material und Soldaten. Für die Ukraine ist die Stadt bei Donezk zu einer wichtigen Festung geworden. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Sturmflut an der Ostsee. Sturmtief Aline hat bereits am Mittag für Unwetter und Starkregen gesorgt. Zum Höhepunkt der Sturmflut an diesem Abend wird in der Flensburger Förde der höchste Wasserstand seit 100 Jahren erwartet. Zum Artikel

Söder: Große Koalition anstatt Ampel. Der CSU-Chef fordert Bundeskanzler Scholz auf, die Ampel-Regierung zu beenden und ein "Bündnis der Vernunft" zu bilden. Besonders kritisiert er den Umgang der Ampel mit dem Thema Migration. Scholz bleibt unbeeindruckt. Zum Artikel

Ampel einigt sich auf Kompromiss: Planungsbeschleunigung für Schiene und Straße

Weitere wichtige Themen des Tages:

Kritik an Lanz. Nach fragwürdigen Aussagen seines Podcast-Partners Precht muss sich der Moderator in eigener Sendung verteidigen (SZ Plus)

Klage gegen Sperrklausel. Verein will Fünf-Prozent-Hürde kippen