Putin droht Ukraine mit Ausweitung der Angriffe. Rund um den Jahreswechsel bekämpften sich beide Seiten so intensiv wie kaum zuvor seit Beginn des Kriegs. Allein zwischen Silvesterabend und den frühen Morgenstunden am Neujahrstag greift Russland nach ukrainischen Angaben mit mehr als 90 Drohnen an. Beim bislang schwersten ukrainischen Angriff auf russisches Gebiet werden nach Angaben des Gouverneurs von Belgorod mindestens 24 Menschen getötet. Zum Artikel

Piano-Großmeister über den Krieg: "Indifferenz ist das Schlimmste". Evgeny Kissin, Exilrusse und aktiver Unterstützer der Ukraine, spricht über Putins KGB-Mentalität, Gefahren für Deutschland und die Notwendigkeit, weiterhin russische Musik zu spielen. Zum Interview

Nachrichten kompakt

Israels Oberstes Gericht kippt Kernelement der Justizreform. Mit knapper Mehrheit erklären die Richter eine Gesetzesänderung für nichtig, die dem Gericht die Möglichkeit genommen hatte, gegen "unangemessene" Entscheidungen der Regierung vorzugehen. Sie hätte "den Kerneigenschaften des Staates Israel als demokratischem Staat schweren und beispiellosen Schaden zugefügt", heißt es zur Begründung. Das Urteil ist ein herber Rückschlag für die rechts-religiöse Koalition von Premier Netanjahu. Zum Nahost-Liveblog

FDP-Mitglieder stimmen knapp für Verbleib in der Koalition. Bei einer Mitgliederbefragung sprechen sich 52,2 Prozent dafür aus, die Regierungsarbeit fortzusetzen. 47,76 Prozent wollen die Koalition verlassen. Parteivize Kubicki freut sich, spricht von "Rückenwind" und fordert, das "Genöle" müsse nun aufhören. Bindend ist das Ergebnis nicht. Zum Artikel

Erdbeben erschüttert Japan. Mit einer Stärke von 7,6 ist es der Höhepunkt einer ganzen Serie von Beben am Neujahrstag. Vor allem aber löst es eine "große Tsunami-Warnung" für die Präfektur Ishikawa aus, die an die Katastrophe von Fukushima 2011 denken lässt. Die befürchteten fünf Meter hohen Wellen kommen nicht, allerdings ist das Ausmaß der Schäden noch nicht absehbar. In den nächsten Tagen könnte es weitere starke Erdbeben geben. Zum Artikel

Dänische Königin Margrethe II. kündigt Abdankung an. Seit dem Tod von Elizabeth II. ist die 83-Jährige die dienstälteste Königin der Welt. Doch am 14. Januar, auf den Tag genau 52 Jahre nach ihrem Amtsantritt, soll Schluss sein. Dann will die in Dänemark sehr beliebte Monarchin zurücktreten und den Thron an ihren Sohn Frederik übergeben. Zum Artikel (SZ Plus)

Angespannte Lage in Hochwassergebieten. Bei den Pegelständen in Niedersachsen gibt es an vielen Orten wenig Veränderungen. Der Blick auf die kommenden Tage gibt wenig Anlass zur Hoffnung: Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert erhebliche Regenfälle. Bundeskanzler Scholz und Innenministerin Faeser besuchen die Hochwassergebiete. Zum Artikel

MEINUNG Scholz kann angesichts zusammengestrichener Budgets keine großen Versprechungen machen (SZ Plus)

Befürchtete massive Ausschreitungen in Berlin bleiben an Silvester aus. 4000 Polizeibeamte sichern die Straßen, fast doppelt so viele wie bei der Gewalteskalation vor einem Jahr. Etwa 390 Menschen werden vorläufig festgenommen. Die Nacht ist auch eine Bewährungsprobe für den CDU-geführten Senat. Trotz einiger Böllerattacken und mancher Randale macht sich am nächsten Tag Erleichterung breit. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Der Berliner Senat sollte auch verbal wieder abrüsten (SZ Plus)

Europäische Weltraumorganisation kritisiert zu geringe Investitionen. Europa könne bei der Raumfahrt den Anschluss verpassen, warnt der deutsche Astronaut Gerst. Gerade im Hinblick auf die geplanten Mondmissionen der Nasa sei es wichtig, dass sich Europa aktiv an der Erforschung des Mondes beteilige. Er rechne damit, dass mehrere Länder in den Dreißigerjahren Forschungsstationen auf dem Mond aufbauen werden, ähnlich wie in der Antarktis. Dabei "werden sich neue Chancen ergeben, die wir bisher nicht erahnen", auch kommerzielle. Zum Interview (SZ Plus)

