Dauerregen löst hohe Pegelstände aus - besondere Sorge um Talsperre im Harz. Deutschlandweit sind Tausende Helfer im Einsatz und kämpfen gegen die Fluten. In Niedersachsen haben die Behörden große Sorgen um die Okertalsperre im Harz: Sie hat ihre maximale Kapazität erreicht. Am späten Abend erwartet die Stadt Braunschweig eine Flutwelle. In Thüringen und Sachsen-Anhalt gibt es Evakuierungen. Auch im Ruhrgebiet verschärft sich die Lage. In Ostfriesland gibt es derweil Entwarnung. Zum Artikel

Friedensinitiative aus Ägypten findet keinen Anklang bei den Kriegsparteien. Im Nahen Osten geht der Krieg weiter - allen Friedensappellen zum Trotz. Israels Premier Netanjahu kündigt an, die Kämpfe vertiefen zu wollen, die Hamas zeigt sich gespalten: Der Exilführer der Hamas, Hanija, macht eine erneute Waffenruhe zur Bedingung für Verhandlungen mit Israel, der Hamas-Chef im Gazastreifen, Sinwar, pocht auf ein kompromissloses Fortsetzen der Kämpfe. Zuletzt drang ein Friedensplan aus Ägypten durch, der zunächst eine vorübergehende Feuerpause und den Austausch von Geiseln und Gefangenen vorsah, später sollte es Gespräche über eine Nachkriegsordnung geben. Zum Artikel

Ukrainischer Angriff beschädigt russisches Kriegsschiff schwer. Der ukrainischen Luftwaffe gelingt ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte - das Landungsschiff Nowotscherkassk ist schwer beschädigt. Die Ukraine nutzt wohl US-Patriot-Raketen, um Flugzeuge und Hubschrauber abzuschießen. Im Osten des Landes greift die russische Armee weiter an. Zum Artikel (SZ Plus)

Nawalny sendet Lebenszeichen aus berüchtigtem Straflager in russischer Polarregion. Das Straflager im arktischen Norden gilt als eines der härtesten Gefängnisse Russlands. Seine Anwälte vermuten, dort soll der Kremlkritiker vor der russischen Präsidentschaftswahl im März isoliert werden. Das Gefängnis sei nur schwer zu erreichen, Post werde nicht zugestellt. Zuvor hatte sich sein Team um ihn gesorgt: Seit Wochen gab es keinen Kontakt zu Nawalny. Zum Artikel

Touristische Besuche nach Terrorwarnung im Kölner Dom weiter nicht möglich. Am 23. Dezember erhöhte die Polizei ihre Präsenz vor der Kirche, weil es Hinweise auf mögliche Anschlagspläne gab. Alle Gottesdienste könnten stattfinden, sagt der Sicherheitschef des Doms. Noch immer sind viele Details unklar: Die deutschen und österreichischen Behörden wurden wohl von einem europäischen Geheimdienst gewarnt, fünf Männer, die mit der Terrorgruppe ISPK in Verbindung stehen, wurden festgenommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kretschmer hält Frage um Kanzlerkandidatur bei der Union für geklärt. Sachsens Ministerpräsident unterstützt CDU-Chef Merz bei einer möglichen Kanzlerkandidatur. Auch die CSU-Politiker Dobrindt und Söder unterstützten demnach Merz, sagte er in einem Interview mit der Bild. Zuvor hatte NRW-Regierungschef Wüst seine Partei vor einer verfrühten Diskussion darüber gewarnt. Zum Artikel

