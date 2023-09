Von Lisa Nguyen

Nachrichten kompakt

Bundestag verabschiedet Heizungsgesetz. Kein anderes Vorhaben hat die Ampelkoalition so aufgerieben wie das Gesetz zur Zukunft des Heizens. In der entscheidenden Sitzung sind sich die Regierungsparteien nach langem Streit einig. Das Gesetz habe jeden Schrecken verloren, heißt es aus der FDP. Zum Artikel

Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin noch bis Samstag gestört. Mehrere Brandanschläge in Kabelschächten in Hamburg haben weitreichende Folgen: Zwischen der Hansestadt und Berlin können wohl bis Samstag keine Züge fahren. Ermittler vermuten ein politisches Motiv. Inzwischen wurde auf der linken Plattform Indymedia eine Art Bekennerschreiben veröffentlicht. Zum Artikel

Deutsche Basketballer besiegen USA. Die Spieler haben in einem so hochklassigen wie nervenaufreibenden Halbfinale bei der Weltmeisterschaft den großen Turnierfavoriten USA mit 113:111 Punkten besiegt. Nun greift die Mannschaft in ihrem ersten WM-Finale in der Geschichte gegen Serbien nach Gold. Zum Artikel

EXKLUSIV CDU-Großspende laut Gutachten rechtswidrig Ein Immobilienunternehmer überließ der Berliner CDU 820 000 Euro. 2021 verknüpfte er die Gelder mit mehreren Wünschen, ruderte aber später zurück. Ein neues Gutachten kommt nun zu dem Ergebnis, dass die Spende gegen das Parteiengesetz verstoßen habe. Die NGO Lobbycontrol fordert, dass die Spende noch mal geprüft wird. Zum Artikel (SZ Plus)

"Letzte Generation" kündigt massive Proteste in Berlin an

Die Demonstrationen sollen am kommenden Mittwoch in der Hauptstadt starten und über die reinen Sitzblockaden hinausgehen. "Sie werden Protestbilder sehen, die Sie nicht erwartet haben", sagen die Aktivisten. Fahrräder, Feuerlöscher, Hühner und Kleber würden dabei zum Einsatz kommen. Die Berliner Polizei sagt, sie sei in der "Hochphase der Vorbereitung". Zum Artikel

Italien verschärft Kampf gegen jugendliche Straftäter. Die rechte Regierung will massiv gegen die sich ausbreitende Jugendkriminalität vorgehen. Härtere Strafen für Kriminelle ab 14 Jahren, mehr Tatbestände im Strafgesetzbuch und Aufenthaltsverbote an bestimmten Plätzen gehören zu ihrer Forderung. Jugendliche müssten für ihre Taten "genauso bezahlen wie Erwachsene", meint der stellvertretende Ministerpräsident Salvini. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages