Ungarn gibt Blockade bei Ukraine-Hilfe auf. Monatelang hatte sich Premierminister Orbán gegen Finanzhilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro gewehrt. Bei einem Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs ändert er nun seine Meinung - damit ist der Weg frei für die Zahlung. Sie soll das finanzielle Überleben des von Russland angegriffenen Staates bis zum Jahr 2027 sichern. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg: Ukraine versenkt offenbar russisches Kriegsschiff

EU-Lieferkettengesetz droht an Deutschland zu scheitern. Die FDP lehnt eine Zustimmung zu den Brüsseler Plänen ab. Das Bundesjustiz- und das Bundesfinanzministerium könnten die Pläne nicht mittragen, heißt es. Damit steht die nötige Mehrheit für das Projekt infrage. Mit dem Gesetz sollen Firmen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn es in ihren Produktions- und Lieferketten Kinder- oder Zwangsarbeit gibt. Außerdem sollen die Unternehmen sicherstellen, dass ihr Geschäftsmodell mit der Einhaltung der Klimaziele vereinbar ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel soll Hunderte Gebäude im Gazastreifen gesprengt haben. Die New York Times berichtet von mindestens 33 kontrollierten Sprengungen seit November. Betroffen seien unter anderem Moscheen, Schulen und Teile von Wohnvierteln. Israels Militär verübt laut unabhängigen UN-Sachverständigen zudem gezielt Angriffe auf Journalisten im Gazastreifen. Liveblog zum Krieg in Nahost

Evangelische Kirche diskutiert über Zahlen statt über Missbrauchsbetroffene. Vor einer Woche attestierte eine große Studie den 20 evangelischen Landeskirchen und den diakonischen Werken erhebliche Mängel im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Nun beschäftigt die Landesbischöfe vor allem die Frage, wer schuld ist, dass den Forschenden so wenig Akten vorlagen. Um die Betroffenen geht es dagegen kaum. Zum Artikel (SZ Plus)

Studie liefert Vorschläge für Finanzierung von Ausbau erneuerbarer Energien. Irgendwann sollen Sonne und Wind quasi allen Strom in Deutschland erzeugen. Eine Studie für die Umweltstiftung WWF macht erste Vorschläge, wie sich das aktuelle Fördersystem reformieren ließe. "Ein Fördersystem für Erneuerbare muss so ausgestaltet werden, dass es effizient auf Angebot und Nachfrage reagiert", sagt Viviane Raddatz, Klimaschefin beim WWF. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Vorwurf der Nähe zu türkischem Präsidenten: Umstrittene Gruppierung Dava will bei Bundestagswahl antreten