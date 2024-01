Hunderttausende Menschen gehen deutschlandweit auf die Straße gegen rechts. In vielen Deutschen Städten protestieren Menschen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und die AfD. In München muss die Demonstration abgebrochen werden, weil zu viele Menschen auf die Straße gehen. Die Veranstalter sprechen von 250 000 Menschen, die Polizei geht von 100 000 Menschen aus. Zum Artikel

MEINUNG Die Demonstrationen machen Mut - nun müssen die Regierenden handeln (SZ Plus

Werteunion will neue Partei mit Maaßen an der Spitze gründen. Die ultrakonservative Gruppe hat dem Vorsitzenden Hans-Georg Maaßen das Mandat erteilt, "die Gründung einer konservativ-liberalen Partei unter diesem Namen auf den Weg zu bringen", heißt es in einer Mitteilung. Die CDU bekommt damit Konkurrenz von rechts. Mitglieder, die der neuen Partei beitreten wollen, dürfen nicht mehr bei den Christdemokraten sein. Zum Artikel

Bauernpräsident kündigt neue Proteste an. Die Ampel hat sich auf ihren Haushalt für 2024 geeinigt. Weil sie an der Kürzung der Subvention beim Agrardiesel festhält, dürfte es bald wieder Demonstrationen von Landwirtinnen und Landwirten geben. Es werde "bundesweit Aktionen geben", sagt der Verbandsvorsitzende Rukwied. Zum Artikel

Linus Straßer gewinnt Ski-Slalom von Kitzbühel. Der Skirennfahrer vom TSV 1860 München holt sich den ersten Platz beim traditionsreichen Rennen. Dank eines sehr guten zweiten Laufs landet er vor dem Schweden Jakobsen und dem Schweizer Yule. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern verliert gegen Bremen - und den Anschluss an Leverkusen. Werder Bremen verteidigt leidenschaftlich und schlägt die Bayern mit 0:1 in der Allianz Arena. Der Rekordmeister liegt nun sieben Punkte hinter Bayer Leverkusen, kann am Mittwoch aber auf vier Punkte ranrücken. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere Themen