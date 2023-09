Nachrichten kompakt

Lauterbach gegen neue Corona-Regeln. Trotz steigender Infektionszahlen setzt der Bundesgesundheitsminister auf freiwillige Schutzmaßnahmen. Er erwarte für die kommenden Wochen zwar "sehr viele Fälle", Lauterbach verweist aber auf eine "breite Immunität" in der Bevölkerung. Dennoch solle man die Situation nicht unterschätzen - Betroffenen empfiehlt er eine Auffrischungsimpfung. Zum Artikel

Fünf US-Bürger nach Gefangenenaustausch mit Iran frei. Aus Washington heißt es, die Männer befänden sich in einem Flugzeug von Teheran nach Katar. Von dort sollen sie in die USA fliegen. Im Gegenzug sollen wohl fünf Iraner begnadigt werden. Außerdem geben die USA wohl sechs Milliarden US-Dollar an eingefrorenem Vermögen frei. Iran wird immer wieder vorgeworfen, Ausländer zu inhaftieren, um sie als politische Geiseln zu nehmen. Zum Artikel

Bundesbank sieht keine Abwanderungstendenzen bei der Industrie. In ihrem Monatsbericht schreibt die Behörde, dass die Gefahr der Deindustrialisierung in Deutschland durch gestiegene Energiepreise "bislang begrenzt" sei. Dennoch gibt ein Achtel der Firmen an, die Produktion ins Ausland verlagern zu wollen. Auf die Situation reagiert die Industrie demnach mit Investitionen in Energieeffizienz und Erneuerbare. Zum Artikel

Experten werfen libyschen Behörden Versäumnisse vor. Obwohl Geld von der Regierung bereitgestellt wurde, soll die Prüfungsbehörde einem Bericht zufolge die beiden Dämme vor der schwer überschwemmten Stadt Dirna nicht gewartet haben. Wissenschaftler machen der für das Gebiet zuständigen Regierung schwere Vorwürfe. Sie habe gewusst, wie groß die Gefahr einer solchen Katastrophe sei, und dennoch nicht gehandelt. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Militärexperte sieht gute Chance für ukrainische Gegenoffensive. Den russischen Verbänden gingen die Reserven aus, die Ukraine könnte an der Front bald die Hoheit über die Artillerie gewinnen, sagt Militärökonom Marcus Keupp. Sollte die Ukraine den Druck auf Russland hochhalten, sei es realistisch, bis Herbst die Front zu spalten - das erklärte Ziel der Gegenoffensive. Die Taktik der russischen Armee nennt Keupp derweil "fundamental irrational", sie sei "gegen jede militärische Logik". Zum Interview (SZ Plus)

Offenbar verheerende Niederlage für russische Brigade bei Bachmut. Ukrainische Quellen und Fotos von mutmaßlichen Gefangenen legen nahe, dass die 72. mechanisierte Brigade "komplett vernichtet" wurde. Sie war bei Bachmut im Einsatz, wo die Ukraine zuletzt vorrückte. Am restlichen Frontverlauf ändert sich nur wenig. Zur Frontkarte (SZ Plus)

Weitere Themen