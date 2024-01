Lokführergewerkschaft GDL ruft erneut zum Streik auf. Im Personenverkehr soll der Streik am frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche, 18 Uhr, andauern. Erst am Freitag hatte die Deutsche Bahn ein neues Tarifangebot vorgelegt, um die GDL wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Darin ist unter anderem auch eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten. Für neue Verhandlungen reichte dies aber offenbar nicht aus. Zum Artikel (SZ Plus)

DeSantis gibt Kandidatur auf und unterstützt Trump. Der Gouverneur von Florida steigt aus dem Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur aus: "Mir ist klar, dass eine Mehrheit der republikanischen Vorwahlwähler Donald Trump eine weitere Chance geben will." Der ehemalige US-Präsident liegt in den Umfragen weit vorn. DeSantis stellt sich hinter seinen Mentor, den er im weiteren Wahlkampf unterstützen will. Zum Artikel (SZ Plus)

Was auf die Massenproteste folgen könnte. Am Wochenende haben in vielen deutschen Städten Hunderttausende gegen Rechtsextremismus demonstriert. Nun stellt sich die Frage, wie nachhaltig diese Proteste sind. Erlebt Deutschland gerade den Beginn einer neuen Bewegung? Die Organisatoren vom Wochenende hoffen darauf. Ein Experte weist allerdings darauf hin, dass für eine nachhaltige Bewegung der "klare Fokus" fehle. Zum Artikel (SZ Plus)

Leise Unruhe in der AfD. Vordergründig zeigt sich die Rechtsaußen-Partei unbeeindruckt von den Demonstrationen am Wochenende gegen sie. Doch die Enthüllungen der Rechercheplattform Correctiv über ein Treffen von Rechtsradikalen in Potsdam werden auch intern diskutiert. Experten sehen die aktuellen Großdemonstrationen als Zäsur, die "bestimmte Teile der AfD-Wählerschaft zum Nachdenken bringen" könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Barley befürchtet Standortrisiken durch AfD

21 Millionen Menschen leiden Hunger in Jemen. Seit 2014 ist die humanitäre Lage in dem Bürgerkriegsland sehr schwierig. Die Eskalation im Nahen Osten kommt für die Bevölkerung zur Unzeit. Seit November werden in die Huthi-Gebiete keine Hilfsgüter mehr geliefert. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Israel und Hamas kehren an den Verhandlungstisch zurück

Miosga startet ihre Polit-Talksendung. In ihrer ersten Sendung hat die ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin CDU-Chef Merz zu Gast. Es geht um die Frage, wie seine Partei mit dem Dilemma umgeht, sich gleichzeitig klar von der AfD abgrenzen zu wollen und um deren Wähler buhlen zu müssen. Es geht aber auch um die Frage, wie die Sendung am Ende nicht nur "Anne Will" ohne Will wird und wie sich Miosga von Maischberger oder Lanz und Illner im ZDF abgrenzen kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Wehrpflicht: FDP und CDU können sich Bundeswehrsoldaten ohne deutschen Pass vorstellen

Neues Gesetz: Nebenberufliches Verkaufen auf Ebay oder Vermieten auf Airbnb - Finanzamt will künftig mitverdienen (SZ Plus)

Bundestag: Ordnungsrufe im Parlament nehmen zu

Australian Open: Hanfmann und Koepfer schaffen es ins Viertelfinale

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Militärische Lage überschattet EU-Außenminister-Treffen. An der Front ist die Lage festgefahren, der Ukraine geht die Munition aus und mit den USA fehlt derzeit der wichtigste Unterstützer. Vor dem Treffen der EU-Außenminister wächst die Sorge, die Ukraine könnte in diesem Jahr den Krieg verlieren. In Brüssel wird es darum gehen, wie die Unterstützung für das Land noch einmal gesteigert werden kann. Zum Artikel

Ukraine offenbar für Brand in Ostseehafen verantwortlich. Im russischen Hafen Ust-Luga war auf einem Gas- und Öl-Terminal der Firma Novatek ein Brand ausgebrochen. Ukrainische Medien sowie die BBC berichten unter Berufung auf Insider von einem ukrainischen Drohnenangriff, der dafür verantwortlich sei. In der Region von Sankt Petersburg werden Behörden in Alarmbereitschaft versetzt. Zum Liveblog

Tennis: Drei Ukrainerinnen wollen bei den Australian Open an das Leid ihres Landes erinnern