Kritik am Umgang der FU Berlin mit Antisemitismus. Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten der Freien Universität (FU) Berlin gibt es Forderungen, den Angreifer zu exmatrikulieren. Außerdem wirft der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung der Hochschulleitung vor, sie habe den antisemitischen Diskurs zu lange laufen lassen. Auch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (FDP) fordert ein konsequentes Einschreiten. Zum Artikel (SZ Plus)

FDP stellt sich gegen neue EU-Abgasregeln für Lkw und Busse. Die Koalitionspartei will zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen eine Reform, die schon als beschlossen galt, auf europäischer Ebene ablehnen. Diesmal geht es um CO₂-Grenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge. Deren Emissionen sollen in Zukunft drastisch gesenkt werden. Die FDP besteht nun darauf, dass das auch mithilfe synthetischer Kraftstoffe, sogenannter E-Fuels, erreicht wird. Bisher sind diese im Gesetz nicht vorgesehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Blinken arbeitet auf Nahost-Reise an Geisel-Deal. Der US-amerikanische Außenminister muss einen Kompromiss zwischen der Hamas und der israelischen Führung finden, damit ein neues Abkommen zur Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln zustande kommt. Die Zeit drängt: Laut Armeesprecher sind 31 der insgesamt 136 verbliebenen Geiseln nicht mehr am Leben. Zum Artikel (SZ Plus)

LIVEBLOG Netanjahu kündigt Stellungnahme zu möglicher Waffenruhe an

Untersuchungsbericht nach dem Boeing-Unfall zeigt gravierende Mängel. Anfang Januar war bei einem Boeing-Flugzeug von Alaska Airlines kurz nach dem Start ein Teil der Kabinenwand herausgefallen. In einem vorläufigen Bericht der zuständigen Ermittlungsbehörde NTSB stellen Unfallermittler fest, dass an dem herausgerissenen Rumpfteil einer Boeing 737-9 Max offenbar vier wichtige Bolzen fehlten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukrainische Armee hat zu wenig Munition. Angesichts neuer Angriffswellen der russischen Streitkräfte wächst die Sorge, dass Munitionsmangel die ukrainische Luftverteidigung zunehmend schwächen und Opferzahlen deutlich steigen könnten. Deutschland kann zurzeit nicht mehr liefern, der US-Kongress streitet immer noch über die Ukraine-Hilfen. Scholz reist am Donnerstag nach Washington, um für Waffenlieferungen zu werben. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Trump von außen durchregiert. Im US-Kongress scheitert gerade Bidens Versuch, die dringend nötige Milliardenhilfe für Kiew mit schärferen Gesetzen für die amerikanische Südgrenze sowie weiterem Geld für Israel und Taiwan zu verknüpfen. Der mächtigste Republikaner sorgt dafür, dass der Kompromiss blockiert wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Schwedische Staatsanwaltschaft stellt Nord-Stream-Ermittlungen ein. Laut Staatsanwalt Mats Ljungqvist ist Schweden juristisch nicht für die Ermittlungen zur Sabotage an den gesprengten Pipelines zuständig. Zum Liveblog

Wo die Front verläuft - Tag 714 (SZ Plus)