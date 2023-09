Stephan Weil (SPD, Mitte), spricht bei einem Statement neben Hendrik Wüst (CDU, links) und Ursula von der Leyen in der Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union in Brüssel.

Bundesländer werben für "Brückenstrompreis". In der "Brüsseler Erklärung" fordern die 16 Länderchefs die EU dazu auf, den Mitgliedsstaaten übergangsweise Strompreis-Subventionen zu ermöglichen. Sonst drohten massive wirtschaftliche Schäden, so die Ministerpräsidenten. Die Europäische Kommission müsste aber den Vorschlag aus Deutschland prüfen und genehmigen - und das kann lange dauern. Zum Artikel

Aiwanger lässt Fragen bei Sondersitzung offen. Die Flugblatt-Affäre um den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten wird erstmals in einer Sondersitzung des Bayerischen Landtags behandelt. Die Opposition will Antworten auf zahlreiche Fragen, die sich vor allem um Hubert Aiwangers Verhalten nach der Veröffentlichung der Berichte zum Pamphlet drehen. Doch Ministerpräsident Markus Söder und Aiwanger schweigen. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Konjunktur verschlechtert sich weiter. Während die anderen großen Volkswirtschaften wachsen, schrumpft die deutsche Wirtschaft laut Ifo-Institut erneut. Grund dafür ist vor allem eine traditionelle Stärke, die gerade schwächelt: die inländische Industrie, ihre Exporte - und die Abhängigkeit der Bundesrepublik von ihnen. Die Forscher erwarten aber, dass die Wirtschaft 2024 wieder um 1,4 Prozent wächst. Zum Artikel (SZ Plus)

Faeser fehlt bei Sondersitzung zu Schönbohm-Absetzung. Seit Monaten wird die Absetzung des früheren BSI-Chefs Arne Schönbohm heftig diskutiert. Die Parlamentarier wollten am Donnerstag wissen: Hat die Bundesinnenministerin den Verfassungsschutz illegal auf den mächtigsten Cybersicherheitsexperten angesetzt? Nancy Faeser kommt aber nicht und wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die Opposition kritisiert das Fehlen hart. Zum Artikel (SZ Plus)

Katholische Orden in Rom versteckten Tausende Juden vor den Nazis. In einem Archiv in Rom ist ein wichtiges Dokument zur Geschichte der Judenverfolgung gefunden worden: Es belegt, dass mehr als 4300 Menschen während der deutschen Besatzung bis 1944 in kirchlichen Häusern Zuflucht fanden. 3200 von ihnen waren mit Sicherheit Jüdinnen und Juden. Über sie weiß man nun, wo sie versteckt waren, und teils auch, wo sie vor der Verfolgung wohnten. Zum Artikel (SZ Plus)

