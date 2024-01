Nachrichten kompakt

Studie spricht von mindestens 2200 Missbrauchsopfern in der evangelischen Kirche. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hat es demnach in größerem Ausmaß gegeben als bislang angenommen. Das sei jedoch nur die "Spitze der Spitze des Eisbergs". Ein von der evangelischen Kirche beauftragtes Forscherteam spricht von 1259 mutmaßlichen Tätern in den vergangenen Jahrzehnten. Zum Artikel (SZ Plus)