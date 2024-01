FDP kämpft mit Optimismus gegen die Untergangsstimmung. Die FDP steht vor einem schwierigen, womöglich existenziellen Jahr. In der Partei spüren sie, dass der Vorsitzende Lindner allein die Liberalen wohl nicht vor desaströsen Wahlergebnissen retten wird. Beim Dreikönigstreffen wird die designierte Spitzenkandidatin für die Europawahl bejubelt. Strack-Zimmermann ist wie die Liberalen selbst: nicht besonders groß, aber auffällig. Zum Artikel (SZ Plus)

AfD will hochrangigen Richter für befangen erklären lassen. Der Verfassungsschutz stuft die AfD schon lange als "rechtsextremen Verdachtsfall" ein. Vor Gericht wehrt sich die Partei und versucht jetzt, den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Münster aus dem Verfahren zu drängen. Von ihm sei kein faires Urteil zu erwarten, lautet der Vorwurf. Zum Artikel (SZ Plus)

CSU will politischer Gegenentwurf zur Ampelregierung sein. Eine andere Migrationspolitik, Entlastungen für den Mittelstand, mehr Geld für die Bundeswehr: Die CSU hat sich einiges vorgenommen für den Fall, dass sie wieder an die Regierung kommt. Bei der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im Kloster Seeon sagt Parteichef Söder, eine Koalition der Union mit SPD und FDP finde er besser als mit Grünen und Liberalen. Zum Artikel (SZ Plus)

Sorge vor weiterer Eskalation der Bauernproteste. Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt warnen, dass rechtsextreme und verschwörungsideologische Akteure die geplanten Proteste der Landwirte zu unterwandern versuchen. Der Deutsche Bauernverband will eine Instrumentalisierung seiner Aktionen nicht dulden. FDP-Chef Lindner kritisiert die von Montag an geplanten flächendeckenden Proteste und Blockaden als "unverhältnismäßig". Zum Artikel

Boeing 737 Max-9 verliert Rumpfteil in 4900 Metern Höhe und muss notlanden. Erst knallt es heftig, dann fehlt plötzlich ein Teil der Kabinenwand. Kurz nach dem Start kehrt die Maschine mit 171 Passagieren an Bord zum Flughafen in Portland zurück. Ein Jugendlicher wird durch den plötzlichen Druckabfall verletzt, Berichte über Schwerverletzte gibt es aber nicht. Nach dem Vorfall müssen in den USA vorerst alle Maschinen desselben Typs am Boden bleiben. Zum Artikel

Kobayashi gewinnt Vierschanzentournee. Zwar landet der Japaner bei keinem der vier Springen auf Platz eins, dennoch kann ihn zum Abschluss in Bischofshofen niemand mehr von der Spitze verdrängen. Der Deutsche Olympiasieger Wellinger springt auf den fünften Platz und wird Gesamtzweiter. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern wartet auf "den ein oder anderen Deal". Beim Testspiel gegen den FC Basel zeigt sich erneut, wie dringend die Münchner auf dem Transfermarkt tätig werden müssen. Bedarf besteht vor allem in der Abwehrmitte und rechts hinten. Der Name des Defensivspielers Dier von Tottenham Hotspur kursiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg im Nahen Osten

Netanjahu droht Hisbollah: "Kein Terrorist ist immun". Israels Regierungschef richtet nach erneutem gegenseitigem Beschuss scharfe Worte an die islamistische Miliz in Libanon. Die USA warnen Israel vor einer Eskalation des Konflikts. Die deutsche Außenministerin Baerbock und ihr amerikanischer Kollege Blinken reisen in den Nahen Osten. Zum Liveblog

MEINUNG Zerstörung der Hamas: Israels Kriegsziel lässt sich nur auf zwei Wegen erreichen (SZ Plus)