Klimakonferenz könnte scheitern. Die Staaten können sich nicht darauf einigen, der Nutzung fossiler Energien wie Kohle, Öl und Gas eine letzte Frist zu setzen. In einem Entwurf für die Abschlusserklärung ist von einem Ausstieg keine Rede mehr. Es regt sich massiver Widerstand. Streit gibt es auch um Hilfen für arme Länder, damit diese sich besser an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Die Europäer fürchten, dass immense finanzielle Verpflichtungen auf die Industriestaaten zukommen. Zum Artikel

Tusk will Polens Europapolitik ändern. Der künftige polnische Premierminister will sein Land zurück in die europäische Familie führen und strebt an, die von der EU wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit zurückgehaltenen etwa 100 Milliarden Euro zu erhalten. Tusk stellt sein Regierungsprogramm vor und verspricht "erhebliche Verbesserungen" für Frauen, weitere Unterstützung für die Ukraine sowie einen "menschlichen" Umgang mit Flüchtlingen. Zudem führt er ein Klimaministerium ein. Zum Artikel (SZ Plus)

Umfrage: Viele Europäer würden die Ukraine aufnehmen. Eine relative Mehrheit von 37 Prozent der Bürger aus sechs EU-Staaten ist laut einer Umfrage für einen EU-Beitritt des Landes. Bei Moldau und Montenegro ist die Zustimmung etwas schwächer. Eine Aufnahme der Türkei lehnen mehr als die Hälfte der Befragten ab. Zum Artikel

Tandler erwarten in Maskenaffäre mehr als vier Jahre Haft. Gericht und Verteidigung einigen sich im Prozess um Steuerhinterziehung auf einen Deal. Das Gericht wird die Unternehmerin nach dem Urteil am Freitag erst einmal als freie Frau verlassen können, um eine langwierige Erkrankung auszukurieren. Erst danach muss Tandler wieder zurück in Haft. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung: Tandler muss büßen, andere kommen davon - mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun (SZ Plus)

Tricia Tuttle wird neue Berlinale-Chefin. Im April soll die US-Amerikanerin die Führung bei Deutschlands größtem Filmfestival übernehmen. Tuttle ist eine versierte Kennerin der Branche und seit 25 Jahren in diesem Bereich tätig. Ihre Erfahrung und Kontakte könnten helfen, wieder etwas mehr Hollywood-Glamour nach Berlin zu holen. Branchenkenner, Journalisten und Filmemacher machen sich schon seit Jahren Sorgen über den Qualitätsverfall bei der Berlinale. Zum Artikel (SZ Plus)

Baden-Württemberg will neues G9-Modell entwickeln. Die Landesregierung reagiert auf die Empfehlungen eines Bürgerforums. Für das Gymnasium wäre das eine bildungspolitische Wende. Das Kultusministerium soll bis Januar Vorschläge für den zeitlichen Ablauf erarbeiten. Zum neuen Schuljahr kommt das neue G9 wahrscheinlich noch nicht. Zum Artikel

FC Bayern trifft auf Manchester United. Vor dem Champions-League-Duell an diesem Dienstagabend spricht Torwart-Legende Peter Schmeichel darüber, warum die Münchner ein Vorbild für seinen kriselnden Ex-Klub sind und erklärt den Einfluss von Manuel Neuer auf das Torwartspiel. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Ermittlungen gegen "Gruppe Reuß": Erste Anklage nach großer Reichsbürger-Razzia erhoben

Verdacht auf Volksverhetzung: Bayerischer AfD-Politiker Halemba soll aus Partei ausgeschlossen werden (SZ Plus)

Alles zum Krieg im Nahen Osten

Der Vermittler Katar stößt an seine Grenzen. Das Emirat hat erfolgreich mit Hamas und Israel über Waffenstillstände, Geiseln und Gefangene verhandelt. Doch momentan haben die Konfliktparteien kein Interesse an einem dauerhaften Waffenstillstand. Jetzt fordert Katar die USA auf, mehr Druck auf Israel auszuüben. Zum Artikel (SZ Plus)

UN: Humanitäre Hilfe in Gaza größtenteils eingestellt. Grund seien die Intensität der Kämpfe und die Bewegungseinschränkungen auf den Hauptstraßen. Zudem sei die Fähigkeit der UN und anderer Organisationen, eingehende Hilfsgüter zu empfangen, in den letzten Tagen erheblich beeinträchtigt worden. Huthi-Rebellen greifen erneut einen Tanker vor der Küste Jemens an. Zum Liveblog