Blinken trifft überraschend Palästinenser-Präsident Abbas. Beim Besuch des US-Außenministers im Westjordanland geht es um die Zukunft des Gazastreifens. Die USA wollen, dass die Fatah von Mahmud Abbas dort wieder die Kontrolle übernimmt. Zum Liveblog

Tausende demonstrieren für Frieden in Gaza - teils antisemitische Vorfälle. Die Zentralräte der Juden und der Muslime verurteilen antisemitische Verstöße, die bei propalästinensischen Kundgebungen in Berlin, Düsseldorf und Essen beobachtet werden. Die Polizei leitet zahlreiche Ermittlungsverfahren ein, auch Politiker aus Bund und Ländern reagieren geschockt auf einige Begleiterscheinungen der Demonstrationen. Zum Artikel

Geiselnahme am Hamburger Flughafen nach mehr als 18 Stunden beendet. Der bewaffnete Mann, der am Samstagabend mit seinem vierjährigen Kind im Auto durch eine Absperrung auf das Vorfeld des Airports gerast war, ist festgenommen worden. Das Kind ist laut Polizei unverletzt. Hintergrund der Geiselnahme war wohl ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter. Der Flughafen war am Samstagabend und am Sonntag weiträumig gesperrt, die Flüge fielen aus oder wurden umgeleitet. Zum Artikel (SZ Plus)

Voss-Tecklenburg ist nicht mehr Bundestrainerin. Am Samstag teilt der DFB mit, dass der Vertrag mit der Trainerin der deutschen Fußballerinnen aufgelöst wurde. Nach dem blamablen WM-Aus im Sommer hatte sich Voss-Tecklenburg krank gemeldet und befand sich im Erholungsurlaub. Für die angestrebte Olympia-Qualifikation soll nun Horst Hrubesch, der Interimstrainer, sorgen. Zum Artikel (SZ Plus)

Von der Leyen macht Ukraine Hoffnung auf EU-Beitritt. Bei ihrem sechsten Besuch in Kiew bescheinigt die EU-Kommissionspräsidentin dem kriegsgebeutelten Land "ausgezeichnete Fortschritte" bei den Reformen, die nötig sind, damit die EU formelle Beitrittsgespräche beginnt. Die endgültige Entscheidung darüber liegt allerdings bei den Mitgliedsländern. Von der Leyen äußert sich zuversichtlich, dass die EU-Regierungen auch weiterhin Geld für die Ukraine zur Verfügung stellen. Zum Artikel (SZ Plus)

Einseitiges Duell beim großen Rivalen: München gewinnt 4:0 in Dortmund. Die Bayern überfordern den BVB mit ihrem Überfallfußball - und zeigen, dass sie am Pokalaus in Saarbrücken keinen seelischen Schaden genommen haben. Zum Artikel (SZ Plus)

