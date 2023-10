Friedensnobelpreis für Frauenrechtlerin Narges Mohammadi. Die Iranerin kämpft seit Jahrzehnten für ein freies Land, auch während der Proteste im vergangenen Jahr. Gerade sitzt sie im berüchtigten Evin-Gefängnis ein. Mehr als ihr halbes Leben habe die 51-jährige Mohammadi schon in Haft verbracht, berichtet das Nobelkomittee und fordert ihre Freilassung. Zum Artikel (SZ Plus)

Polen und Ungarn blockieren Gipfel-Erklärung zur Migration. Es sollte der Auftakt zur EU-Erweiterung werden, doch bei dem informellen Treffen in Spanien geht es vor allem um die Frage, wie man es schafft, dass weniger Menschen nach Europa kommen. Polen und Ungarn stellen sich quer. Zum Artikel

Baerbock warnt Serbien und Kosovo. Eigentlich sollte es um den Weg der Balkanstaaten in die Europäische Union gehen. Doch der serbisch-kosovarische Konflikt überschattet diesen Prozess. Bei einem Treffen in Tirana stellt die deutsche Außenministerin klar: Ohne Frieden gibt es keinen Beitritt zur EU. Zum Artikel

Hitzige Debatte nach angeblichem Chrupalla-Vorfall. Die AfD insistiert, ihr Vorsitzender sei angegriffen worden, und macht die politischen Gegner dafür verantwortlich. Bayerns Innenminister Herrmann hält dagegen: Dass die Polizei AfD-Politikern erbetenen Schutz verwehrt habe, sei "frei erfunden". Bei Chrupalla sei ein "Nadelstich am rechten Oberarm" festgestellt worden, meldet die AfD unter Berufung auf den Arztbrief des Klinikums Ingolstadt. Eine kriminaltechnische Blutuntersuchung ergibt keine besonderen Befunde. Zum Artikel

EXKLUSIV Streit um neue Regeln für Spitzel. Die Ampelkoalition arbeitet an einer gesetzlichen Grundlage, doch Ermittler fürchten, dass diese dem Kampf gegen Kriminelle schaden könnte: So soll etwa künftig ein neuer Straftatenkatalog exakt klären, in welchen Fällen verdeckte Ermittler eingesetzt werden dürfen. Er umfasse allerdings viele Wirtschaftsstraftaten gar nicht ausdrücklich, etwa die Steuerhinterziehung, heißt es. Zum Artikel

EXKLUSIV Deutsche Bank legt Digitalbank-Pläne auf Eis. Eigentlich wollte die Bank digitaler werden, jünger, cooler. Doch daraus wird erstmal nichts. Nach nur einem Jahr stoppt das Geldhaus seine Pläne für ein app-basiertes Angebot für Kunden mit Anlagebedarf. Im Konzern wächst der Ärger darüber, denn das Projekt soll einen zweistelligen Millionenbetrag verschlungen haben. Zum Artikel

Nagelsmann holt Hummels zurück ins DFB-Team. Auf dessen Dortmunder Mitspieler Can und Schlotterbeck hingegen verzichtet der neue Bundestrainer in der kommenden Woche bei seinen ersten Länderspielen. Den unter Vorgänger Flick zuletzt ausgebooteten Münchner Goretzka nimmt Nagelsmann wieder mit und beruft drei Debütanten: den Leverkusener Mittelfeldmann Andrich sowie die Angreifer Führich aus Stuttgart und Behrens von Union Berlin. Zum Artikel (SZ Plus)

