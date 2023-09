Was fängt man an - mit diesen Leuten? Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag am Donnerstag, links vorne ihr Vorsitzender Björn Höcke.

Von Lisa Nguyen

Nachrichten kompakt

Kritik an CDU nach umstrittener Abstimmung in Thüringen. Erstmals setzt die Partei in Erfurt eine Gesetzesänderung mit Hilfe der Höcke-AfD durch. Nach der Abstimmung über eine Senkung der Grunderwerbssteuer wird den Konservativen vorgeworfen, die Normalisierung von Extremisten voranzutreiben. Die CDU verteidigt ihre Entscheidung. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Das ist eine politische Katastrophe (SZ Plus)

Markus Braun soll Millionen Euro an Dividenden zurückzahlen. Der Wirecard-Insolvenzverwalter fordert von den früheren Großaktionären Millionen Euro an Dividenden zurück - auch vom früheren Konzernboss. Damit dürfte für Braun, der seit neun Monaten vor Gericht steht, wohl der nächste Rechtsstreit anstehen. Kleinanleger sollen hingegen verschont bleiben. Zum Artikel (SZ Plus)

Hoeneß will keine Experimente bei Bundestrainersuche. Der Ehrenpräsident des FC Bayern hat ein Profil des neuen Nationaltrainers entworfen. "Der deutsche Fußball braucht jetzt jemanden, der mit allem hier vertraut ist", sagt Hoeneß. Zurückhaltend äußert er sich in Bezug auf den favorisierten Kandidaten Nagelsmann. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Bundesregierung untersagt immer häufiger Investitionen aus China. Das Wirtschaftsministerium hindert Unternehmen aus der Volksrepublik zunehmend daran, deutsche Firmen zu übernehmen. Von 54 Investitionsprüfungen wurde in drei Fällen der Zukauf vollständig verboten, in sechs mit Auflagen versehen. 2024 sollen die Vorschriften weiter verschärft werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Bahn will 40 wichtige Verbindungen sanieren. Auf Bahnfahrer kommen in den nächsten Jahren Dutzende Großbaustellen zu. Der Staatskonzern plant monatelange Arbeiten an bedeutenden Teilstrecken. Die Sanierungen sollen bis 2030 dauern. Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Mehr als 250 Kundgebungen bei Klimastreiktag in Deutschland. Vor fünf Jahren begannen die Demonstrationen von Fridays for Future und wurden zu einer weltweiten Klimabewegung. Doch inzwischen ist es ruhig um die Proteste geworden. Jetzt melden sich die Aktivisten mit einem weltweiten Aktionstag zurück. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Es geht immer noch um unsere Zukunft (SZ Plus)

Schwere Verluste für russische Schwarzmeerflotte. Nach der ukrainischen Attacke vom Mittwoch auf Sewastopol wird nun das Ausmaß deutlich. Ein Landungsschiff soll Geheimdiensten zufolge schwer beschädigt, ein U-Boot zerstört, ein wichtiges Trockendock für längere Zeit unbrauchbar sein. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen des Tages