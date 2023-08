"Immer sehr sorgfältig überprüfen, was geht, was Sinn macht": "Taurus"-Marschflugkörper, hier an einer "F-15" der US-Luftwaffe.

Von Nadja Lissok

Alles zum Krieg in der Ukraine

Scholz zu Taurus-Lieferung: Entscheidung wird sorgfältig geprüft. Die Ukraine fordert von Deutschland die Lieferung von Marschflugkörpern. Bundeskanzler Scholz sagt im ZDF-Sommerinterview, er wolle sich bei der Entscheidung nicht hetzen lassen. Die Union lobt seinen Kurs. Doch FDP und Grüne machen Druck. Zum Artikel

MEINUNG Der Bundeskanzler gibt sich gelassen und spricht einen interessanten Satz (SZ Plus)

Westliche Waffen werden häufig zu spät oder gar nicht geliefert. Die ukrainische Gegenoffensive hat noch keinen großen Erfolg. Militärexperten kommen zur Einschätzung, dass es hauptsächlich an Waffen und Ausrüstung mangelt. Die "westliche Lethargie" habe den Preis der ukrainischen Offensive stark erhöht. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Söder spricht sich gegen unterschiedliche Strompreis-Zonen aus. Die Bundesnetzagentur hat am Samstag eine Strompreisreform vorgeschlagen, die Regionen mit viel Windkraft entlasten würde. In Bayern und Baden-Württemberg wird deutlich weniger Windenergie produziert als in norddeutschen Ländern wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Brandenburg. CSU-Ministerpräsident Söder wertet den Vorstoß deshalb als "weitere Attacke der Ampel auf den Süden". Zum Artikel (SZ Plus)

CSD im Burgenland von Rechtsextremen gestört. Beim Christopher Street Day in Sachsen-Anhalt hat ein Rechtsextremer laut Polizei den Hitlergruß gezeigt, Teilnehmenden zufolge wurden Gegenstände geworfen, auf Videos sind Drohungen und verbale Angriffe festgehalten. Die Organisatoren kritisieren die Polizei, die Veranstaltung nicht ausreichend geschützt zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Faeser will Migranten künftig immer ohne Ankündigung abschieben. Auch Menschen, die schon jahrelang in Deutschland geduldet werden, sollen ohne Vorwarnung abgeschoben werden können. Das plant das Bundesinnenministerium. Für Betroffene bedeutet das, dass sie sich nicht auf die Ausreise vorbereiten oder sich noch einmal rechtlich beraten lassen können. Zum Artikel

Todeszahlen auf Maui steigen weiter. Niemand weiß, wie viele Menschen auf der hawaiianischen Insel noch vermisst werden. Die Zerstörung nach den Bränden ist so heftig, dass die Opfer nur mit DNA-Tests identifiziert werden können. Die Notversorgung und die Rettungsarbeiten laufen sehr schleppend. Zum Artikel

Fall Hunter Biden: Republikaner trauen Sonderermittler nicht. US-Justizminister Merrick Garland hat, wie die Republikaner im Kongress seit langem fordern, einen Sonderermittler auf Hunter Biden angesetzt. Nun sind sie mit seiner Wahl unzufrieden. Der ernannte Staatsanwalt David Weiss ist Republikaner und ermittelt bereits seit einigen Jahren wegen Steuerhinterziehung gegen den Sohn des Präsidenten. Zum Artikel (SZ Plus)

